За сколько украинцы готовы покупать билет на концерт любимого исполнителя?

Опрос показал данные о том, сколько украинцы готовы тратить на концерты / Фото: pixabay.com

Большинство опрошенных готово потратить на концерт любимого исполнителя до 1000 грн.

Известно, сколько украинцы готовы потратить на концерт / Фото: pixabay.com

Реклама

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

В этом году запланировано много концертов украинских и зарубежных звезд, поэтому поклонники музыки смогут выбрать что-то по своему вкусу. Сейчас же те, кто наперед купил билеты, надеются, что не будет ухудшения ситуации в плане эпидемической обстановки и они смогут насладиться выступлениями любимых артистов.

Поклонники музыки надеются, что ситуация с пандемией не помешает им насладиться концертами / Фото: pixabay.com

Реклама

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года с 15:25 по 20 января 2022 года до 08:30. Размер выборки: 1000 респондентов.

Для справки:

Реклама

Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

– система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.

Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Напомним, ранее украинцы назвали самую надоевшую звезду.