Загадочная улыбка Елизаветы II: фотограф раскрыл секрет странного портрета королевы

Фотограф раскрыл секрет странного портрета королевы Елизаветы / Фото: Getty Images

Королева Елизавета уже 70 лет сидит на престоле британской монархии. За это время у нее накопилось немало снимков, а недавно в честь ее дня рождения дворец показал кадры королевы с лошадьми.

Однако есть в королевском архиве один интересный снимок, на котором у Елизаветы II довольно странная улыбка. Черно-белое фото под названием "Платиновая королева: Фелисити" было сделано еще в 2004 году фотографом Робом Мандеем.

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На нем королева в бриллиантовой диадеме с нитью жемчуга запечатлена в очень откровенном моменте.

Портрет королевы был сделан в 2004 году / Фото: Pinterest

Как рассказал автор в интервью Hello!, это фото получилось случайно, когда он пытался сделать несколько пробных кадров, а личный стилист королевы Анджела Келли сделала смешное замечание Ее Величеству.

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Атмосфера была невероятно веселая, – вспоминал Мандей. Анджела Келли – очень смешная женщина, очень приземленная. И действительно, очень милая, она всех нас невероятно успокоила. Она рассказывала анекдоты, и она, очевидно, сказала что-то смешное королеве, а она засмеялась именно в тот момент, когда я нажал кнопку, чтобы сделать пробный кадр.

Фотограф уже не помнит, о чем именно пошутила стилист, но случай получился действительно забавным. А выражение лица королевы стало настоящей загадкой, ведь все не могли понять, что же за эмоция отображена на ее лице.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом.