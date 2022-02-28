"Захищаю рідну землю": актер и комик Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны Киева

Актер и комик Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны Киева / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Пятый день вторжения России сплотил украинцев между собой как никогда! Вместе идем к победе и вдохновляемся сильными звездными мужчинами, которые вышли на защиту нашей страны. Ранее участник "Холостячки" Макс Тарапата вступил в ряды территориальной обороны Киева. Юрий Ткач взял ружье в руки и стоит на страже спокойствия Киева.

Юрий Ткач сообщил в своем Instagram о том, что не собирался прятаться или убегать из страны, а взял оружие в руки и защищает свою семью и мирных жителей. Так и должен поступать мужчина!

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Актер и комик Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны Киева / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Также актер регулярно публикует в сторис вдохновляющие фото и посты.

Актер и комик Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны Киева / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

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Пошел защищать Украину и Дмитрий Дикусар. Танцор заявил, что чувствовать страх и быть парализованными мы не обязаны!

Напомним, что ранее продюсер "Орла и Решки" выложила номера телефонов российских звезд, поддержавших Путина. Вот что делает с человеком злость и борьба за справедливость!

Слава Україні!