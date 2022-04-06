Закончится война! Авторы хита "Доброго вечора, ми з України" сделали трек о победе над Россией

PROBASS ∆ HARDI записали новый хит / Фото: Instagram

Украинские музыканты в который раз доказывают, что умеют создавать отличную музыку в разных жанрах. Патриотический рок записал Олег Скрипка, а дуэт PROBASS ∆ HARDI сделали драйвовый хит.

Главный посыл трека "Настане день" в том, что Украина обязательно победит в этой ужасной войне, а российская армия падет навсегда.

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Дуэт давно прославился своими композициями среди пользователей TikTok. Их самый нашумевший хит "Доброго вечора, ми з України" сейчас цитируют политики, блогеры и простые украинцы, более того, звучит по всему миру в поддержку украинского народа.

Мы знаем, что придет день, закончится война. Probass&Hardi мы продолжаем работать на нашу общую победу, ведь в единстве главная сила народа Украины! – представили новую песню музыканты.

Фанатов "Настане день" просто покорил. Поклонники дуэта ждут, когда же ребят пригласят сделать такую же крутую аранжировку гимна Украины.

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"Слезы не могу остановить от гордости, в какой стране с великим народом я живу! Мы обязательно победим!"

"Ребята вы лучшие! Нужно еще вариант гимна Украины в стиле Probass"

"Украину никогда никому не сломить!"

"Ваше творчество вдохновляет"

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