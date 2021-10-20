Запрещенного в Украине Сергея Безрукова госпитализировали

Сергей Безруков попал в больницу / Фото: instagram.com/s_bezrukov

Российский актер, которого захейтили из-за высказываний о политической ситуации в Украине, переносит COVID-19 в легкой форме. Об этом он рассказал у себя в Instagram.

Безруков объяснил, что лечь в больницу он решил, потому что у него нет возможности самоизолироваться.

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Я бы ушел на удаленку, но мне некуда, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. А дача находится слишком далеко от Москвы, – сказал актер.

Скриншот: Instagram

Все спектакли с участием актера отменены.

Напомним, Сергей Безруков попал в базу "Миротворца" в 2017 году за незаконный визит в оккупированный Крым.

Как актер он прославился после исполнения роли Саши Белого в криминальной саге "Бригада" (2002). Также снимался в других кинокартинах: "Участок" (2003), "Московская сага" (2004), "Есенин" (2005), "Мастер и Маргарита" (2005), "Пушкин. Последняя дуэль" (2006), "Каникулы строго режима" (2009), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Годунов" (2018), "Заповедник" (2018). В 2008 году получил звание Народного артиста России.

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Ранее сообщалось, Александр Серов был госпитализирован с COVID-19. Певец находится в тяжелом состоянии.

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