Зеленский дал Монатику звание Заслуженного артиста Украины

Диму Монатика наградили званием Заслуженный артист Украины - фото / Фото: instagram.com/monatik_official, Скриншот из видео

Сегодня в центре Киева проходит парад ко Дню Независимости Украины. Традиционно президент Владимир Зеленский вручил награды выдающимся украинцам.

И не только им. Так, Орденом Ярослава Мудрого V степени был награжден актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе получил награду от Владимира Зеленского / Скриншот из видео

Повезло в этом году и Диме Монатику – теперь он Заслуженный артист Украины. Его лично поздравил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский вручил Монатику "Заслуженного артиста Украины" / Скриншот из видео

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Награду из рук президента Украины – Орден Княгини Ольги III степени – сегодня получила дирижер Оксана Лынив.

Владимир Зеленский наградил Оксану Лынив / Скриншот из видео

Напомним, что в прошлом году звание "Заслуженный артист Украины" получил Алексей Потапенко. Церемония награждения была приурочена ко Дню Конституции Украины.

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