Земфира неожиданно выпустила мини-альбом. Он намного позитивнее Бордерлайна

Ранее все обсуждали первый за восемь лет альбом "Бордерлайн". Фанаты легендарной певицы оценили альбом, но сочли песни довольно депрессивными. Новые треки артистки оказали более позитивными

Земфира выпустила мини-альбом под названием "Ах" / Фото: instagram.com/zemfiralive

По словам многих поклонников Земфиры, а также музыкальных критиков, "Бордерлайн" действительно получился довольно мрачным. Впрочем, такое настроение в песнях артистки – скорее нечто привычное, нежели новое. А вот ее мини-альбом "Ах" имеет совершенно другой характер и настрой.

Всего в альбом вошло четыре композиции:

Заглавная "Ах" – трек в жанре диско-фанк;

Песня "Почта" – начинается цитатой из песни "Кино" – "Лето". Фанатам раннего творечтва Земфиры очень понравится!

"Мелодрама" – под эту летнюю и мелодичную композицию вы точно проведете не один августовский вечер.

Замыкает четверку красивая баллада "Гудбай".

Все песни можно послушать на музыкальных стриминговых платформах, включая Spotify и ITunes.

Скандал вокруг "Бордерлайн"

Несмотря на то, что многие были в восторге от самого факта выхода первого за восемь лет альбома, он успел навести шуму в СМИ и соцсетях. Дизайнера, который создавал обложку для альбома, обвинили в плагиате.

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Музыкант Лео Луганский, который переехал из России в США, обнаружил сходство между обложкой своей песни и обложкой альбома знаменитой певицы.

Обложка песни музыканта Лео Луганского и обложка альбома Земфиры / Фото: twitter.com/LeoLuganskiy

При этом автором идеи обложки значится друг Земфиры, грузинский дизайнер и креативный директор Balenciaga Дэмна Гвасалия. Дизайнером обложки выступил Даниил Лебедев. До сих пор никто не отреагировал на обвинения в краже идеи.

Напомним, Земфира выпустила первый за семь лет клип с Ренатой Литвиновой.