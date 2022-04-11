Жена Бруклина Бекхэма показала свое платье от Valentino и редкое фото с отцом-миллиардером

Никола Пельтц показала редкие снимки со свадьбы / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц обручились в 2020 году и лишь спустя два года смогли устроить свадьбу, о которой так долго мечтали. Торжество прошло в особняке отца невесты в Палм-Бич во Флориде.

На следующий день Никола опубликовала несколько кадров в Instagram, которые сделали фотографы во время церемонии и после нее.

Реклама

Например, Никола показала редкий снимок, на котором она идет, держа за руку своего отца – миллиардера Нельсона Пельтца.

Никола Пельтц и ее отец Нельсон Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Также Никола дала возможность своим фанатам поближе рассмотреть ее свадебное платье от Valentino.

Реклама

Никола Пельтц в своем свадебном платье / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Кроме этого, Пельтц разместила пару фото со своим супругом – 23-летним Бруклином Бекхэмом.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Реклама

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поддерживают Украину. Пара открыла сбор средств для детей, которые пострадали во время войны в Украине.