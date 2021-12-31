Жена Тищенко на новый год получила сумку Prada за 48 тыс. грн: но есть и дороже (фото)

Самые дорогие сумки в коллекции Аллы Барановской / Фото: instagram.com/allabonya

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко задекларировал несколько брендовых сумок своей жены Аллы Барановской. В ее коллекции топовые модели Hermes, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Dior, Chanel и другие.

Аксессуарами Алла часто хвастается в Instagram и мы посчитали, сколько стоят ее любимые сумки.

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Та самая Prada – 48 тыс. грн

Сумка Prada стоит около 48 тысяч гривень / Фото: instagram.com/allabonya

В этом году знаменитый бренд выпустил целую коллекцию обуви и аксессуаров, украшенных кристаллами.

Christian Dior – 120 855 грн

Сумка Dior стоит 3 908 € / Фото: instagram.com/allabonya

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Глянцевая стеганая мини-сумка от Dior с подвеской сейчас продается за 3 908 евро. У бренда есть похожие модели, чуть большего размера.

Jacquemus – примерно 18 431 грн

Сумка Jacquemus как у Аллы Барановской / Фото: instagram.com/allabonya

Похожая мини-сумка от Jacquemus, ставшая просто хитом этого года стоит от 391€ до 890€, в зависимости от модели.

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Bottega Veneta – почти 60 тыс. грн

Сумка Bottega Veneta как у Аллы Барановской / Фото: instagram.com/allabonya

Объемные сумки Bottega Veneta – еще один фаворит среди модниц по всему миру. Их называли "пельмень", "Облако", но цена у этих сумок впечатляющая... Например похожая сумка, как у Аллы, доступна по цене 59 685 грн.

Hermès Kelly – 702 898 грн.

Алла Барановская с сумкой Hermès / Фото: instagram.com/allabonya

Супруга нардепа носит модель Kelly с ремнем, стоимость которой 22 729 €. Французские сумки Hermes уже много лет остаются самыми популярными (и дорогими) в мире, среди них Биркин и Келли, посвященные актрисе Джейн Биркин и княгине Монако Грейс Келли.