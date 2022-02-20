Жизнь после онкологии: что сейчас с Юлией Волковой из Тату

Как живет Юлия Волкова / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Во время удаления опухоли у Юлии Волковой хирург случайно задел нерв голосовых связок, после чего певица потеряла голос. Экс-"татушка" проходила курс реабилитации, лечилась у немецких и корейских специалистов.

Тогда Юля признавалась, что вся ее жизнь рушится, и с этим тяжело смириться.

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Мы живем в моменте. Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь как, что. Это невозможно принять", – сказала певица в интервью.

Ее голос восстанавливали в больницах Германии и Израиля. Волковой удалось вернуть его после операции в Сеуле. И хотя Юля может петь, после пережитого она не звучит, как прежде, а некоторые ноты ей и вовсе не взять.

Что сейчас с Юлией Волковой

В настоящее время Волкова занимается сольной карьерой, спортом и много путешествует. Сегодня Волкова отмечает 37-летие.

Как сейчас выглядит Юлия Волкова из Тату / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

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У Юлии Волковой двое детей: дочь Виктория, которая родилась в 2004 году, и сын Самир, появившийся на свет в 2007-м.

Юлия Волкова со своими детьми / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Дети Юлии от разных отцов, но отлично ладят друг с другом и мамой. Сама же Волкова не представляет своей жизни без сына и дочки.

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Они – моя жизнь, мой воздух, мой мир, – рассказывает артиста о наследниках.

Юлия Волкова с детьми / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

А вот с отцами Вики и Самира Волкова связь не поддерживает. В 2018 году Юля Волкова вышла замуж, но личность супруга решила держать в тайне.

08.08.2018.Теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Спасибо, Боженька, за все, – написала Юлия Волкова в Instagram, запостила фото в белом свадебном платье с букетом алых роз в руках.

Юлия Волкова вышла замуж в 2018 году / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

А в 2020-м Юля Волкова опубликовала снимок с мужчиной в маске, подписав его не менее загадочно: "Дорогой мой человек, с днем рождения. Все остальное я тебе уже сказала...".

Юлия Волкова с бойфрендом / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Дочь Викторию тогда еще 19-летняя Волкова родила в 2004 году в отношениях с Павлом Сидоровым. Юля и Павел не смогли жить вместе, так как мужчина был женат. Сына певица родила от бизнесмена Парвиза Ясинова, с которым также не была долго.

Ранее Юлия Волкова дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о наркотиках, пластических операциях и политике.