Злата Огневич готова на жертвы ради украинцев: я отдала бы свою жизнь в обмен на тех, кто остался в Мариуполе

Злата Огневич готова пожертвовать собой ради жителей Мариуполя / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич совсем недавно делилась своими планами на замужество после окончания войны, однако сейчас сделала очень смелое заявление.
В своих социальных сетях певица ежедневно пишет призывы о помощи и деблокаде города Мариуполя, который на сегодняшний день является одной из самых "горячих" точек в Украине, там находятся сотни мирных жителей и бойцов украинской армии.
В одной из Instastories Злата заявила, что готова была бы пожертвовать собой ради жизни тысячи украинцев.
Конечно, утопия так думать... Но я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе. Если бы только это было возможно... Вот настолько мне больно, – написала исполнительница.
Огневич уверена, что если в скором времени не произойдет освобождение города, то Украину ждет "кровавая и ужасная трагедия", которую никто из украинцев никогда не сможет забыть.
Сейчас исполнительница старается помочь бойцам ВСУ и украинским волонтерам, который каждый день борются за свободную Украину.
Ранее Злата Огневич показалась с папой, который едет спасать раненых бойцов в горячую точку.
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