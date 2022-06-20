Злата Огневич рассказала, что делает ее 67-летний отец в горячей точке: "Это его обязанность"

Злата Огневич рассказала, как ее отец в Харькове оперирует раненых / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Еще в начале апреля отец Златы Огневич отправился на передовую в Харькове. 67-летний мужчина по специальности военный хирург, сейчас он спасает жизнь раненых украинских воинов – оперирует и оказывает необходимую помощь.

Огневич призналась, что не уговаривала папу не ехать в находящийся под обстрелами Харьков. Напротив, она поддержала его решение.

Реклама

Артистка заявила, что очень гордится Леонидом Григорьевичем, но одновременно переживает за него.

Он решил поехать помогать. Это его обязанность, как мужчины перед страной. Я им очень горжусь. Мы с ним созваниваемся каждый день. И я теперь всегда беру трубку от папы, – поделилась звезда ТСН .

Певица с родителями / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, отец Златы Леонид Бордюг по специальности военный врач. Ранее он возглавлял Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета. В свое время также был хирургом Военно-Морских Сил Украины, а в последние годы – заведовал городской поликлиникой.

Реклама

Кстати, раньше Злата Огневич рассказывала, что настроение у отца – боевое, он много шутит и хорошо держится. Однако в его голосе она все равно слышит волнение. Певица также выразила надежду, что сможет поехать в Харьков с концертом для военных и там увидится с папой.

Недавно мы также писали, что 67-летний отец Тины Кароль добровольно пошел воевать на передовую. Как приняла это певица – узнайте в нашем материале.