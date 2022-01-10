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Золотой глобус-2022: кто стал победителем премии, которую называют репетицией Оскара

Элина Пелешенко
10 января, 08:45
В этом премия "Золотой глобус" прошла в несколько необычном формате, а все из-за всплеска COVID-19 и быстрого распространения штамма Омикрон

/ Фото: Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 79-я церемония премии "Золотой глобус". В этом году второе кинособытие после "Оскара" прошло без красной дорожки и гостей. Победителей объявили онлайн. Рассказываем, кто забрал награды.

Победители премии "Золотой глобус-2022"

Лучшая драма:

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  • "Белфаст"
  • "Власть пса" – победитель
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучший мюзикл/комедия:

  • "Лакричная пицца"
  • "Вестсайдская история" – победитель
  • "Не смотрите вверх"
  • "Сирано"
  • "Тик-тик, бум!"

Лучшая актриса – драма:

  • Леди Гага – "Дом Gucci"
  • Николь Кидман – "Быть Рикардо" – победитель
  • Оливия Колман – "Незнакомая дочь"
  • Кристен Стюарт – "Спенсер"
  • Джессика Честейн – "Глаза Темми Фэй"

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Лучший актер – драма:

  • Махершала Али – "Лебединая песня"
  • Хавьер Бардем – "Быть Рикардо"
  • Уилл Смит – "Король Ричард" – победитель
  • Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"
  • Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса"

Лучшая актриса – мюзикл/комедия:

  • Марион Котияр – "Аннетт"
  • Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите вверх"
  • Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история" – победитель
  • Эмма Стоун – "Круэлла"
  • Алана Хаим – "Лакричная пицца"

Лучший актер – мюзикл/комедия:

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  • Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите вверх"
  • Питер Динклейдж – "Сирано"
  • Энтони Рамос – "На высоте мечты"
  • Эндрю Гарфилд – "Тик-тик, бум!" – мюзикл
  • Купер Хоффман – "Лакричная пицца"

Лучший анимационный фильм:

  • "Лука"
  • "Моя афганская семья"
  • "Энканто" – победитель
  • "Побег"
  • "Райя и последний дракон"

Лучшая песня:

  • Be Alive – "Король Ричард"
  • Dos Oruguitas – "Энканто"
  • ​​​​​​​No Time to Die – "Не время умирать" – победитель
  • Down to Joy – "Белфаст"
  • Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"

Лучший телесериал – драма:

  • "Игра в кальмара"
  • "Люпен"
  • "Наследники" – победитель
  • "Поза"
  • "Утреннее шоу"

Лучший телесериал – комедия/мюзикл:

  • "Великая"
  • "Псы резервации"
  • "Хитрости" – победитель
  • "Тед Лассо"
  • "Убийства в одном доме"

Лучший мини-сериал, антология или телефильм:

  • "Импичмент: Американская История преступлений"
  • "Ломка"
  • "Мэйр из Исттауна"
  • "Подземная железная дорога" – победитель
  • "Уборщица. История матери-одиночки".

Полный список победителей можно посмотреть здесь.