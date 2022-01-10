Золотой глобус-2022: кто стал победителем премии, которую называют репетицией Оскара

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В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 79-я церемония премии "Золотой глобус". В этом году второе кинособытие после "Оскара" прошло без красной дорожки и гостей. Победителей объявили онлайн. Рассказываем, кто забрал награды.
Победители премии "Золотой глобус-2022"
Лучшая драма:
- "Белфаст"
- "Власть пса" – победитель
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "CODA: Ребенок глухих родителей"
Лучший мюзикл/комедия:
- "Лакричная пицца"
- "Вестсайдская история" – победитель
- "Не смотрите вверх"
- "Сирано"
- "Тик-тик, бум!"
Лучшая актриса – драма:
- Леди Гага – "Дом Gucci"
- Николь Кидман – "Быть Рикардо" – победитель
- Оливия Колман – "Незнакомая дочь"
- Кристен Стюарт – "Спенсер"
- Джессика Честейн – "Глаза Темми Фэй"
Лучший актер – драма:
- Махершала Али – "Лебединая песня"
- Хавьер Бардем – "Быть Рикардо"
- Уилл Смит – "Король Ричард" – победитель
- Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"
- Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса"
Лучшая актриса – мюзикл/комедия:
- Марион Котияр – "Аннетт"
- Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите вверх"
- Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история" – победитель
- Эмма Стоун – "Круэлла"
- Алана Хаим – "Лакричная пицца"
Лучший актер – мюзикл/комедия:
- Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите вверх"
- Питер Динклейдж – "Сирано"
- Энтони Рамос – "На высоте мечты"
- Эндрю Гарфилд – "Тик-тик, бум!" – мюзикл
- Купер Хоффман – "Лакричная пицца"
Лучший анимационный фильм:
- "Лука"
- "Моя афганская семья"
- "Энканто" – победитель
- "Побег"
- "Райя и последний дракон"
Лучшая песня:
- Be Alive – "Король Ричард"
- Dos Oruguitas – "Энканто"
- No Time to Die – "Не время умирать" – победитель
- Down to Joy – "Белфаст"
- Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"
Лучший телесериал – драма:
- "Игра в кальмара"
- "Люпен"
- "Наследники" – победитель
- "Поза"
- "Утреннее шоу"
Лучший телесериал – комедия/мюзикл:
- "Великая"
- "Псы резервации"
- "Хитрости" – победитель
- "Тед Лассо"
- "Убийства в одном доме"
Лучший мини-сериал, антология или телефильм:
- "Импичмент: Американская История преступлений"
- "Ломка"
- "Мэйр из Исттауна"
- "Подземная железная дорога" – победитель
- "Уборщица. История матери-одиночки".
Полный список победителей можно посмотреть здесь.