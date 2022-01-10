Золотой глобус-2022: кто стал победителем премии, которую называют репетицией Оскара

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В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 79-я церемония премии "Золотой глобус". В этом году второе кинособытие после "Оскара" прошло без красной дорожки и гостей. Победителей объявили онлайн. Рассказываем, кто забрал награды.

Победители премии "Золотой глобус-2022"

Лучшая драма:

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" Белфаст"

Белфаст" "Власть пса" – победитель

"Дюна"

"Король Ричард"

"CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучший мюзикл/комедия:

"Лакричная пицца"

"Вестсайдская история" – победитель

"Не смотрите вверх"

"Сирано"

"Тик-тик, бум!"

Лучшая актриса – драма:

Леди Гага – "Дом Gucci"

Николь Кидман – "Быть Рикардо" – победитель

Оливия Колман – "Незнакомая дочь"

Кристен Стюарт – "Спенсер"

Джессика Честейн – "Глаза Темми Фэй"

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Лучший актер – драма:

Махершала Али – "Лебединая песня"

Хавьер Бардем – "Быть Рикардо"

Уилл Смит – "Король Ричард" – победитель

Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"

Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса"

Лучшая актриса – мюзикл/комедия:

Марион Котияр – "Аннетт"

Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите вверх"

Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история" – победитель

Эмма Стоун – "Круэлла"

Алана Хаим – "Лакричная пицца"

Лучший актер – мюзикл/комедия:

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Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите вверх"

Питер Динклейдж – "Сирано"

Энтони Рамос – "На высоте мечты"

Эндрю Гарфилд – "Тик-тик, бум!" – мюзикл

Купер Хоффман – "Лакричная пицца"

Лучший анимационный фильм:

"Лука"

"Моя афганская семья"

"Энканто" – победитель

"Побег"

"Райя и последний дракон"

Лучшая песня:

Be Alive – "Король Ричард"

Dos Oruguitas – "Энканто"

​​​​​​​No Time to Die – "Не время умирать" – победитель

Down to Joy – "Белфаст"

Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"

Лучший телесериал – драма:

"Игра в кальмара"

"Люпен"

"Наследники" – победитель

"Поза"

"Утреннее шоу"

Лучший телесериал – комедия/мюзикл:

"Великая"

"Псы резервации"

"Хитрости" – победитель

"Тед Лассо"

"Убийства в одном доме"

Лучший мини-сериал, антология или телефильм:

"Импичмент: Американская История преступлений"

"Ломка"

"Мэйр из Исттауна"

"Подземная железная дорога" – победитель

"Уборщица. История матери-одиночки".

Полный список победителей можно посмотреть здесь.