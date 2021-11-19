Звезда 90-х Марина Хлебникова едва не сгорела при пожаре в своей квартире. Она сейчас в тяжелом состоянии

Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/
Марину Хлебникову доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу. Певица находится в тяжелом состоянии. Дышать самостоятельно она не может, поэтому подключена к ИВЛ. Об этом пишет Пятый канал.
По информации журналистов, Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к возгоранию. В момент пожара дома были певица, ее родители и дочь Доминика. Именно она и вызвала спасателей.
Представители Марины Хлебниковой пока комментариев не дают. На странице певицы в Instagram появилось сообщение от команды певицы, что сейчас все находятся в шоке от случившегося и призвали ждать официальной информации.
Самыми известными хитами Марины Хлебниковой являются "Чашка кофе" или "Солнышко мое вставай". Популярность к певице пришла в 90-е. Она много гастролировала, принимала участие в разных программах. Но через некоторое время артистка исчезла из поля зрения. Поговаривали, что у Марины Хлебниковой проблемы с алкоголем. Сама певица все отрицала.
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