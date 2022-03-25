Звезда "Бондианы" Розамунд Пайк протестует против войны и убийства в Украине: Это должно остановиться!

Розамунд Пайк вышла на протест против войны в Украине / Фото: Instagram

Уже месяц весь мир борется с российскими преступниками, которые убивают мирных людей и уничтожают украинские города. В частности, российский рэпер Oxxxymiron проводит концерты в поддержку Украины, а звезда "Викингов" Кэтрин Винник создала специальный фонд.

Также не стала молчать о войне в Украине Розамунд Пайк. Актриса приняла участие в протесте против российского вторжения у посольства России в Лондоне. Кстати, во время акции здание посольства подсветили желто-голубыми цветами.

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Как сообщает Deadline, акции протеста называлась #StraightFromTheFrontline. Организатором выступил Клуб журналистов Frontline.

Пайк вместе с другими протестующими также выступила против убийства журналистов во время войны России против Украины.

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Журналисты доносят нам правду. Они свидетельствуют о том, что происходит на самом деле, и освещают это без предвзятости. За эту правду их часто убивают, это происходит по всему миру, и сейчас это происходит в Украине. Журналистов преследуют, а говорят, что они страдают из-за несчастных случаев, чтобы мы поверили в это, – заявила Розамунд Пайк.

В руках актриса и другие протестующие держали плакаты с именами и фото убитых журналистов.

Здесь имена тех, кого убили, по меньшей мере, за последние две недели. Это должно остановиться. Нам нужны истории. Миру нужна правда, – добавила артистка.

По предварительным данным организации Press Emblem Campaign, шестеро журналистов были убиты во время войны в Украине, десятки ранены и двое похищены российскими оккупантами.

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Отметим, Розамунд Пайк – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми". Она снималась во многих кинолентах, в частности "Воспитание чувств", "Гнев титанов", "Исчезнувшая", "Аферистка" и другие.

Напомним, множество мировых звезд уже поддержали Украину. На днях к их числу присоединился и голливудский актер Орландо Блум, который приехал в Молдову, чтобы помогать украинским беженцам.

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