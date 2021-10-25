Звезда Бриллиантовой руки Светличная пропала в Москве – СМИ

Родственница Светланы Светличной заявила об исчезновении актрисы / Фото: Wikipedia, YouTube

Вскоре сын Светланы Светличной рассказал сотрудникам полиции, что его мать пропала 21 октября. Где она находится – близкие не знают.

После того, как СМИ распространили информацию об исчезновении артистки, друг Светличной, актер Иван Николаев, заявил, что она не пропала, а переехала ближе к родственникам.

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Источник добавил, что сама Светлана не хочет об этом говорить, пишет РИА Новости.

Светлана Светличная не выходит на связь с родственниками / Фото: Википедия

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В 2020 году звезда "Бриллиантовой руки" получила травму головы. Минувшей весной она призналась, что из-за этого ее самочувствие ухудшилось, чаще появляется "депрессивное настроение".

Солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет, — говорила Светличная в интервью.

В апреле этого года Светлана Светличная была госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт – официального заявления от актрисы либо ее семьи не было. По информации источников, ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Что известно о Светлане Светличной

Звезда и секс-символ советского кино родилась в Армянской ССР в 1940 году. В 19 лет она дебютировала в кино, а в 1968 году сыграла роль роковой красотки в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

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Светлана Светличная в фильме "Место встречи изменить нельзя" / Фото: kino-teatr.ru

В фильмографии Светличной около 40 картин, среди них: "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя", "Им покоряется небо".

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