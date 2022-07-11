Звезда "Фантастической четверки" Кейт Мара беременна

Кейт Мара ждет второго ребенка
39-летняя Кейт Мара снова ждет малыша. О том, что в актерской семье будет пополнение звезда кино сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Актриса опубликовала снимок с супругом, сделанный папарацци, и добавила к нему короткую подпись: "На этом фото нас трое".
В комментариях пара получила сотни комментариев от поклонников и коллег с поздравлениями.
Кейт Мара и Джейми Белл
Пара познакомилась на съемках фильма "Фантастическая четверка" в 2014 году, а в 2015 стало известно, что коллеги встречаются. Спустя два года отношений Кейт и Джейми объявили о помолвке и вскоре сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе.
В мае 2019 года у супругов родилась дочь. Несмотря на то, что малышке уже три года, знаменитые родители не спешат раскрывать ее имя и не делятся ее фотографиями в социальных сетях. Также у Джейми есть сын от первого брака с актрисой Эван Рэйчел Вуд.
Как рассказала Мара в подкасте доктора Берлина, за три месяца до того, как забеременеть дочерью, у нее случился выкидыш. Оказалось, что у звезды "Карточного домика" была повреждена яйцеклетка и плод не смог правильно развиваться.
Ранее стало известно, что звезда "Венома" и "Горбатой горы" Мишель Уильямс ждет третьего ребенка.