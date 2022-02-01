Звезда сериала "Ходячие мертвецы" умер при неизвестных обстоятельствах

Мозес Джей Мосли найден мертвым

Актер сериала "Ходячие мертвецы" 31-летний Мозес Джей Мосли скончался от огнестрельного ранения.

Тело Мосли нашли в его автомобиле возле проходящего через автостраду моста в Стокбридже, в штате Джорджия.

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Как сообщает издание TMZ, близкие Мосли заметили его пропажу еще 23 января. Родные обзвонили все больницы, но не нашли никакой информации. Тогда семья актера обратилась в полицию.

О том, что Мозес мертв стало известно еще 26 января, но все это время информацию не придавали огласке.

Сейчас все обстоятельства смерти актер выясняют в полиции. Следствие рассматривает две версии – самоубийство и насильственную смерть.

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Мозес Джей Мосли стал популярен, благодаря роли зомби Майка в сериале "Ходячие мертвецы".

Наши мысли и молитвы с нашим членом #TWDFamily Мозесом Дж. Мозли, – написали на странице сериала в Twitter.

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Также 31-летний актер снимался в таким проектах как "Голодные игры", "Хранители", "Королева юга", "Американская душа" и другие.

Напомним, что 31 января стало известно о смерти "Мисс США-2019" Чесли Крист. Девушка покончила с собой, спрыгнув с 29 этажа.