Звезда сериала Люся Интерн призналась, что супруг бил ее ногами. Развод – в процессе

Лиза Зайцева рассказала о разводе с мужем / Фото: Скриншот из YouTube

Друзья познакомили звезду сериала "Люся Интерн" с будущим супругом, который был старше нее на пять лет. Роман развивался стремительно. Через неделю после знакомства они стали жить, а поженились спустя три года отношений.

В программе "Зірковий шлях" Лиза Зайцева призналась, что с насилием со стороны избранника столкнулась еще до свадьбы. Он очень сильно ее контролировал. Лизе постоянно приходилось оправдываться перед ним. Также он поднимал на актрису руку и бил ногами.

Реклама

Но Лиза никому не рассказывала о происходящем.

Ты боишься близким рассказать что-то плохое, потому что его перестанут любить. Его перестанут видеть таким, каким ты его видишь. Показываешь другим. И все равно я его очень сильно любила и видела в нем много хорошего, – сказала актриса.

Лиза Зайцева / Фото: instagram.com/stereoolizaa

Реклама

Уйти от мужа она решилась только спустя пять лет отношений. Год назад, пока его не было дома, она собрала вещи и сбежала к лучшей подруге.

Это было очень трудно. Потому что это наша общая квартира и я из нее ушла. У меня были пустые карманы, – призналась Зайцева.

У пары еще были долги, с которыми пришлось расплачиваться актрисе.

Она призналась, что супруг еще долго ее преследовал. Подать на развод девушка решилась только через год – этим летом в июне. Их бракоразводный процесс и раздел имущества продолжается до сих пор.

Другие новости о звездах:

Элитные авто, квартира и дом: как Ивлеева и Элджей будут делить имущество после развода.

Что известно о суде украинских блогеров Игоря и Саши Пустовит: раздел "миллионов" и опеки над детьми