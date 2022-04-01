Звезда "Танців з зірками" Яна Заец стала мамой: Пришлось рожать в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище

Яна Заец во второй раз стала мамой

Украинские женщины во время войны показали всю силу материнской любви. Под обстрелами и под звуки взрывов украинки продолжали рожать малышей.

Звезда проекта "Танців з зірками" Яна Заец стала мамой на второй день войны. Хореограф родила второго малыша во время активных боевых действий. О своем опыте молодая мама рассказала в Instagram.

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Мне пришлось рожать в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище. При каждом взрыве я молилась, за старшего сына Ванюшу, скрывавшегося в бомбоубежище на другом конце города, ему всего 6 и в эту страшную ночь он без мамы и папы. Мне казалось, что все эти события просто страшный сон, от которого я не могу проснуться. Но в момент, когда я взяла малыша на руки, я поняла, что сейчас не время поддаваться панике. Мои дети на первом месте, – поделилась Яна.

Во время родов хореографа поддерживал ее супруг. К счастью, никакие обстоятельства и стресс не повлияли, и Яна родила на свет здорового малыша.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько трогательно поздравила с днем рождения свою 12-летнюю дочь Нанну.

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