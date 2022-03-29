Звезда "Универа" пожаловался, что слишком много санкций. Украинцы ему ответили

Стасу Ярушину объяснили, кого нужно благодарить за санкции против России / Фото: Instagram
Марафон жалоб среди звезд продолжается. Яна Рудковская шокирована подорожанием бумаги, Лолита – ценами на сахар, а актер из сериала "Универ" Стас Ярушин жалуется, что санкций слишком много.
По словам актера, он уже сбился со счета от количества санкций, которых с каждым днем становится все больше. Но его даже не это волнует, а то что они "касаются обычных граждан, которые не в курсе всего"
Причем, парадокс в том, что эти санкции идут ответом и на запад, но они продолжают их штамповать. Всегда есть последствия, ну не будут все санкции действовать только в одну сторону, – написал Ярушин в Instagram.
По мнению звезды Универа", теперь хуже станет жить не только в России, но и в других странах.
Просто все это приведёт к проблемам с продовольствием у всех, а ещё жёстче это коснётся тех, кто вообще не при чем. В бедных странах все будет еще жестче, к сожалению. И повторюсь, идиотизм в том, что коснется это обычного народа с обеих сторон, за что и обидно.
В комментариях украинцы не стали молчать и объяснили ему, почему весь мир вводит санкции против России.
Добавим, российские звезды все чаще стали жаловаться на влияние санкций за нападение на Украину. Александр Васильев говорил, какое печальное будущее ждет российскую моду, а поклонница Путина Анна Нетребко сидит без работы.
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