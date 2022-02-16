Звезда "Викингов" Кэтрин Винник снова поддержала украинцев в это непростое время

Актриса снова поддержала историческую родину / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Сегодня украинские звезды поздравляют страну с Днем единения, датой, которую инициировал президент Владимир Зеленский. Сейчас к Украине обращены все взоры мира в связи с многочисленными новостями об угрозах вторжения РФ. И тем более ценны слова поддержки от тех влиятельных людей, которые не забывают родину и привлекают внимание к проблеме в контексте мировой общественности.

В очередной раз продемонстрировала поддержку Кэтрин Винник, канадская актриса с украинскими корнями и звезда сериала "Викинги". На своей странице в инстаграм она опубликовала пост с такими важными для нас словами.

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Коротко о Кэтрин Винник

Кэтрин Винник – канадская актриса украинского происхождения. Родители актрисы – украинцы, они были вынуждены со своими родителями переехать в Канаду в 1948 году. Артистка в 2021-м году впервые побывала на исторической родине, неплохо говорит по-украински и даже знает народные песни.

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Также в интервью она признавалась, что хотела бы воплотить в кино образ сильной украинской женщины, к примеру, княгини Ольги.

Кэтрин Винник / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Что касается кино, вы могли видеть ее в таких фильмах и сериалах: "Закон и порядок: Преступное намерение", "50 первых поцелуев", "Доктор Хаус", "Закон и порядок", "Темная башня", "Бескрайнее небо", "Заступник", " Фальшивомонетчик", но широкой публике актриса известна по роли Лагерты в канадском сериале "Викинги".

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