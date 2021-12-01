Звезды Матрицы Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снялись в новой фотосессии – фанаты восхищены снимками

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс появились на обложке / Фото: Инстаграм

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс появились в совместной фотосессии для американского еженедельника Entertainment Weekly. Съемка приурочена к выходу новой "Матрицы". В четвертой части научно-фантастической франшизы известные актеры вернутся на экраны в образах Нео и Тринити.

Кэрри-Энн Мосс была шокирована предложением режиссера Ланы Вачовски принять участие в продолжении фильма. Для Киану Ривза это тоже стало неожиданностью. По прошествии стольких лет никто из них не мог предположить, что они снова будут сниматься вместе.

Реклама

Это один из тех телефонных звонков, когда, даже находясь дома, ты подрываешься с места, – говорит актер.

Фотосессия главных актеров "Матрицы: Воскрешение" Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс / Фото: Инстаграм

На вопрос, почему он согласился вернуться в "Матрицу" спустя почти двадцать лет, Ривз отвечает, что все дело в режиссере. Ежегодно, после выхода последней части, крупные кинокомпании предлагали ему и Кэрри-Энн Мосс сняться в продолжении фильма.

Реклама

Они согласились лишь при условии, что обязанности режиссера вновь возьмет на себя создательница трилогии Лана Вачовски.

Этот фильм был революционным, и передать такое наследие кому-то другому, я думаю, было бы ужасной ошибкой, – говорит Мосс.

"Матрица: Воскрешение" выйдет в кинотеатрах уже 22 декабря.

Читайте также:

Реклама