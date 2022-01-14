Зятю Ольги Сумской – 39: какие отношения у актрисы с Владимиром Яглычем

Что известно об отношениях Ольги Сумской с зятем Владимиром Яглычем / Фото: instagram.com/olgasumska, Instagram/tonya_papernaya

Пара воспитывает дочку и сына, но в Instagram фото с детьми не показывает. Антонина не очень любит говорить о своей личной жизнь, но в день рождения супруга опубликовала несколько совместных снимков с российским актером.

С днем рождения, дорогой мой человек, – написала она

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В комментариях Ольга Сумская одной из первых поздравила зятя.

"С именинником! Самые искренние поздравления нашему Володе! Быть добру"

Скриншот: Instagram

У себя в InstaStories Ольга Сумская опубликовала фото актера с ее дочкой.

Скриншот: Instagram

В одном из своих интервью Ольга Сумская призналась, что о романе дочери с актером узнала из СМИ.

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Это абсолютно нормально. Она актриса, для меня это объяснимо, – сказала Ольга.

Сумская всегда хорошо отзывается о Владимире Яглыче и отмечает, она в отношения дочери и ее избранника не лезет.

Это личность, очень сильный мужчина, талантливый актер. Я не осмелюсь что-то ему советовать. Не хочу получить в ответ ненужные эпитеты

Ранее Наталья Сумская рассказала, что не общается с Антониноф Паперной, и намекнула, что без политики не обошлось.