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18-летний олигарх с Лилией Ребрик возвращается на экраны

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 июля, 14:23
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В полюбившейся зрителям комедии Лилия Ребрик сыграла роль супруги олигарха, жизнь которого кардинально меняется в один момент
Кадр из фильма «18-летний олигарх»
Кадр из фильма «18-летний олигарх» / Фото: пресс-служба

Захватывающая комедийная мелодрама "18-летний олигарх", в которой главные роли сыграли Лилия Ребрик, Иван Оганесян и Ирина Гришак, возвращается на экраны! Сериал от студии "Квартал 95" можно посмотреть уже сегодня вечером на телеканале "Украина" в 17:00.

По сюжету успешный олигарх Эдик ведет разгульный образ жизни, не уважает и не ценит других. В один день его прежняя жизнь рушится – он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Пытаясь наказать неверную супругу, Эдик решает передать компанию и все имущество своей внебрачной 18-летней дочке Лесе, живущем в глухом селе. Но найти с ней общий язык окажется совсем непросто – мужчина бросил ее маму много лет назад, а саму девушку никогда раньше не видел.

Кадр со съемок фильма
Кадр со съемок фильма "18-летний олигарх" / Фото: пресс-служба

Для съемок Ирине Гришак пришлось научиться водить машину. Именно на съемках "18-летнего олигарха" молодая актриса впервые села за руль – и сразу большого грузового авто.

Ирина Гришак
Ирина Гришак / Фото: пресс-служба

В некоторых эпизодических ролях этого сериала зрители увидят и актеров студии "Квартал 95", причем в очень необычных для себя амплуа.

В тренде

Также роли в сериале исполнили Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков, Александр Ганноченко, Андрей Алехин, Юрий Крапов, Мика Фаталов.

Смотрите тизер нового сериала "Люся интерн", который скоро покажут на телеканале "Украина":

Ранее мы рассказали о сюжете и актерах нового украинского сериала о водной полиции.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Мы больше не пара... Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу.

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