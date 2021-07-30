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237 способов отметить День друзей

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 июля, 17:33
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30 июля во всем мире отмечают Международный День дружбы. Этот праздник ООН утвердил в 2011 году, чтобы напомнить, как друзья важны друг другу
Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала "Друзья" / Фото: themoviedb.org

У Международного дня друзей есть и более глобальная цель – подчеркнуть отношения между странами для установления мира и налаживания международных связей. Кроме того, это также прекрасный повод, чтобы встретиться со своими друзьями в легкой обстановке, вспомнить старое, помечтать о будущем, поделиться новостями.

А еще лучше – провести вечер в приятной компании за просмотром полюбившегося сериала "Друзья" (1994-2004) и недавно вышедшего эпизода "Друзья: Воссоединение" (2021) на OLL.TV. Начните просмотр с любой из 237 серий – хорошее настроение и отличный юмор гарантированы.

Сериал "Друзья"
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В спецэпизоде "Друзья: Воссоединение", который на украинском озвучили актеры дубляжа, чьими голосами говорили герои еще в 2000-х, шесть актеров вспомнают самые яркие моменты шоу. С ними снялись и сами создатели сериала, а также ведущий Джеймс Корден и другие приглашенные звезды, включая Леди Гагу и Риз Уизерспун. В итоге получилось удивительно эмоциональное ток-шоу, наполненное неожиданными откровениями, воспоминаниями и эмоциями актеров.

Спецэпизод сериала "Друзья"
Спецэпизод сериала "Друзья" / Фото: Warner Bros. Pictures

В тренде

Как родилась идея сериала "Друзья", был ли роман у Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера, как Лиза Кудроу получила роль – на эти и многие другие интригующие вопросы есть ответы в спецэпизоде "Друзья: Воссоединение".

Спецэпизод "Друзья: Воссоединение"
смотрите на olltv
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Ранее мы поделились 10 главными моментами спецэпизода "Друзья: Воссоединение".

oll.tv
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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Ксения, безусловно, неординарный, яркий, необычный человек. Мне хватает силы воли это признать. Иначе, я бы не работала и не дружила. Мне с ней друг другу как партнеры, друзья и товарищи категорически не подходим, потому что критерии дружбы у нас разные. Это не говорит о том, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. Это говорит о том, что мы два абсолютно разных человека

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