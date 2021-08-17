Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Кузьма. Мы помним

Лорак в Одессе

Вышел из комы

Ступка оскандалился

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

3 премьеры комедий и боевика, которые стоит посмотреть каждому украинцу

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
17 августа, 13:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеканал "НЛО ТВ" в рамках Одесского международного кинофестиваля представил сразу три кинопремьеры, одна выйдет в этом году, а две следующие – через год и два соответственно
3 премьеры, которые стоит посмотреть каждому украинцу
3 премьеры, которые стоит посмотреть каждому украинцу / Фото: скриншот

Уже 7 октября на большие экраны выйдет полнометражная комедия "Янтарные копи". Экшн о полицейских и их противостояние с Янтарным Бароном.

Реклама

В начале следующего года в прокат выйдет комедийный боевик "Ограбление по-украински". По сюжету ленты, тренер детской секции по плаванию влюбляется в звезду. Пытается завоевать знаменитость и для того, чтобы стать богатым, идет на дерзкое ограбление банка.

А сейчас в производстве лента "Семь желаний" – премьера запланирована на 2023 год.

Директор телеканала НЛО TV и продюсер ленты Иван Букреев прокомментировал выход премьер так:

Мы рассказываем об обычных украинцах, о том, что важно, это перебороть себя, преодолеть неверие в себе, и найти силы и веру в своих сограждан, в свою страну.

Реклама

А продюсер проектов и руководитель студии "Мамахохотала" Роман Мартыненко говорит, что в фильмах поднимаются темы, которые понятны всем зрителям. К примеру, "История ограбления" – это история ненастного от любви человека, который как угодно пытается получить денег.

Исполнитель главной роли фильма "Янтарные копы" и актер студии "Мамахохотала" Евгений Янович рассказывает о фильме, в котором снялся:

Янтарные копы – это первая клевая, легкая, но в то же время глубокая украинская комедия о полицейских. Благодаря этим темам мы раскрываем не просто проблемы локальные, мы говорим о чем-то глобальном – о конфликте города и села.

Ранее мы рассказали, что ждет зрителей в четвертом сезоне детективного сериала "Выходите без звонка".

Читайте также:

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Натали Портман для Vogue China
Все обсуждают
LOBODA анонсировала концерт в Киеве
Быть в курсе
Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

Сергей Соседов музыкальный критик
Почему так считает Соседов
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять