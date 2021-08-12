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Телеканал "Украина" презентовал премьеры нового телевизионного сезона

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
12 августа, 17:16
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Премьеры нового сезона на телеканале Украина стартуют уже в конце августа. Это масштабные шоу с невероятными спецэффектами, новые сериалы и неожиданные трансформации уже известных и любимых проектов.
Телеканал "Украина" презентовал новый телевизионный сезон
Телеканал "Украина" презентовал новый телевизионный сезон / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Первая громкая премьера — уже через 10 дней. 21 августа стартует народное вокальное шоу "Співають всі". Осень для телезрителей будет яркой.

Народное вокальное шоу "Співають всі"

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Впервые в истории украинского телевидения таланты участников будет оценивать сотни экспертов. Причем, это те, кто уже стал звездой шоу-бизнеса.

Судьи шоу "Співають всі" на телеканале Украина
Судьи шоу "Співають всі" на телеканале Украина / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий телеканала "Украина" Владимир Остапчук комментирует премьеру шоу так:

Сложность этого проекта – международный формат. Это официальная адаптация на телеканале Украина – 100 человек в одном месте.

Новый сезон шоу "Маска"

Телеканал "Украина" продолжит показ мегапопулярного шоу "Маска", которое в прошлом сезоне собирало миллионы зрителей у экрана.

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Пока процесс съемок держат в секрете. Но одну из масок будущего сезона уже представили.

Одна из новых масок второго сезона шоу
Одна из новых масок второго сезона шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Масштабный концерт на День Независимости

24 августа телеканал "Украина" обязательно будет приветствовать страну с 30-м днем ​​рождения. Это будет масштабный концерт.

Самые популярные хиты и невероятные спецэффекты стоит ждать в течение нескольких часов праздничного эфира.

Go_A выступят на концерте к 30-летию независимости Украины
Go_A выступят на концерте к 30-летию независимости Украины / Фото: instagram.com/go_a_band

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Директор телеканала Украина Виктория Когород комментирует это так:

Уже 4 год подряд мы традиционно снимаем яркие концерты всех украинских каналов и каждый концерт вдвойне ярче – много звезд и каждый раз они выступают со своими хитами.

Премьеры сразу 4 сериалов

Сюрпризы ожидают и киноманов. Это мегапремьеры сериалов:

  • "Люся Интерн" с непревзойденной Риммой Зюбиной,
  • "Топтун" с Михаилом Кукуюк,
  • "Детский охранник"
  • "Водная полиция".

Обновленный формат программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой"

На фоне масштабных развлекательных событий телеканал не забывает и об общественно важных программах. "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" будут выходить в обновленном формате.

Со сверхсовременной и супертехнологичной студией, похвастаться которой не может ни одна итоговая программа украинского телевидения.

"Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" будут выходить в обновленном формате / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Сам ведущий говорит об этом так:

Это не просто новая студия – мы будем показывать важнейшие истории, где мы будем анализировать самые мощные события и все это мы будем отображать яркой картинкой, чтобы у зрителя дух захватывало.

И это лишь часть премьер и подарков, которые ждут зрителей канала "Украина" в следующем телевизионном сезоне.

Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина"

Ранее сообщалось, что 24 украинки решатся на шокирующие перевоплощения в новом шоу на телеканале "Украина" "Я везу тобі красу".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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