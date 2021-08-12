Телеканал "Украина" презентовал премьеры нового телевизионного сезона

Первая громкая премьера — уже через 10 дней. 21 августа стартует народное вокальное шоу "Співають всі". Осень для телезрителей будет яркой.
Народное вокальное шоу "Співають всі"
Впервые в истории украинского телевидения таланты участников будет оценивать сотни экспертов. Причем, это те, кто уже стал звездой шоу-бизнеса.
Ведущий телеканала "Украина" Владимир Остапчук комментирует премьеру шоу так:
Сложность этого проекта – международный формат. Это официальная адаптация на телеканале Украина – 100 человек в одном месте.
Новый сезон шоу "Маска"
Телеканал "Украина" продолжит показ мегапопулярного шоу "Маска", которое в прошлом сезоне собирало миллионы зрителей у экрана.
Пока процесс съемок держат в секрете. Но одну из масок будущего сезона уже представили.
Масштабный концерт на День Независимости
24 августа телеканал "Украина" обязательно будет приветствовать страну с 30-м днем рождения. Это будет масштабный концерт.
Самые популярные хиты и невероятные спецэффекты стоит ждать в течение нескольких часов праздничного эфира.
Директор телеканала Украина Виктория Когород комментирует это так:
Уже 4 год подряд мы традиционно снимаем яркие концерты всех украинских каналов и каждый концерт вдвойне ярче – много звезд и каждый раз они выступают со своими хитами.
Премьеры сразу 4 сериалов
Сюрпризы ожидают и киноманов. Это мегапремьеры сериалов:
- "Люся Интерн" с непревзойденной Риммой Зюбиной,
- "Топтун" с Михаилом Кукуюк,
- "Детский охранник"
- "Водная полиция".
Обновленный формат программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой"
На фоне масштабных развлекательных событий телеканал не забывает и об общественно важных программах. "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" будут выходить в обновленном формате.
Со сверхсовременной и супертехнологичной студией, похвастаться которой не может ни одна итоговая программа украинского телевидения.
Сам ведущий говорит об этом так:
Это не просто новая студия – мы будем показывать важнейшие истории, где мы будем анализировать самые мощные события и все это мы будем отображать яркой картинкой, чтобы у зрителя дух захватывало.
И это лишь часть премьер и подарков, которые ждут зрителей канала "Украина" в следующем телевизионном сезоне.
Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина"
Ранее сообщалось, что 24 украинки решатся на шокирующие перевоплощения в новом шоу на телеканале "Украина" "Я везу тобі красу".