5 лучших сериалов года, которые получили больше всего номинаций на Эмми-2021

Церемония вручения наград телевизионной премии "Эмми-2021" состоится уже сегодня ночью. Ежегодно премия отмечает лучшие работы на телеэкранах

Кадры из сериалов "Ванда/Вижн", "Тед Лассо", "Корона" / Фото: themoviedb.org

В этом году борьба за премию "Эмми", которая является телевизионным вариантом "Оскара", будет весьма напряженной. Наряду с серьезными драматическими проектами очень много номинаций получили и супергеройские сериалы, которые не так часто завоевывают любовь жюри. Полный список номинантов можно посмотреть тут.

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Претендентов на "Эмми" выдвигают студии, и в этом году среди платформ лидирует HBO (Home Box Office), которая является подразделением WarnerMedia с 1990 года. У HBO 130 номинаций.

А пока кинематографисты и актеры с волнением готовятся получать награды, мы рассказываем о пяти сериалах, которые лидируют по количеству номинаций на "Эмми-2021".

"Корона"

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Сериал, рассказывающий об истории правления королевы Елизаветы II, получил 24 номинации. В четвертом сезоне охватывает события конца 70-80-х годов прошлого века. Это было бурное десятилетие, когда была избрана первая женщина премьер-министр Великобритании, в то время как брак наследника на престол, принца Чарльза, приближался к краху. Подробнее о сериале читайте тут.

"Мандалорец"

Действие "Мандалорца" происходит во вселенной "Звездных войн". Во втором сезоне главный герой уже не будет убегать от охотников. Вместо этого он поможет своему названному сыну искать путь домой.

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Первый сезон сериала получил много позитивных отзывов как от зрителей, так и от критиков – и выиграл пять "Эмми" в технических номинациях. А персонаж Малыша Йоды настолько всем понравился, что даже стал мемом.

"Мандалорец" получил 24 номинации на "Эмми".

"Ванда/Вижн"

Сюжет сериала, основанного на персонажах комиксов Marvel, разворачивается после событий, показанных в "Мстителях: Финал", когда Танос был побежден, Тони Старк погиб, а Капитан Америка отдал щит Соколу. Роль Ванды (Алая Ведьма) сыграла Элизабет Олсен, а робота-андроида Вижена – Пол Беттани. По сюжету, Ванда и Вижен живут в популярных ситкомах разных годов и в каждой серии перемещаются в новый.

Сериал получил 23 номинации и уже получил награды в области технических достижений.

"Рассказ служанки"

Действие сюжета разворачивается в Америке в неопределенном будущем. Главная героиня Джун, которую играет Элизабет Мосс, живет в тоталитарном государстве Галаад, где женщины являются "низшим сортом" общества. Есть служанки, которые рожают детей для высокопоставленных лиц, чьи жены бесплодны. Но все женщины, которые вступили во второй брак, считаются изменницами государства, поэтому их отправляют в особые "красные центры" на перевоспитание.

Сериал получил 21 номинацию, а подробнее о том, стоит ли смотреть четвертый сезон, мы уже рассказывали.

"Тед Лассо"

Комедийный сериал о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который по своим причинам соглашается тренировать английскую команду и переезжает в Великобританию. По приезду Тед сталкивается не только с разницей в правилах игры, но и непривычным устроем жизни в другой стране. Поначалу игроки из команды относятся к нему неуважительно, а новая владелица футбольного клуба и вовсе хочет разрушить команду, но искренняя доброта, позитив и неподдельная забота Теда Лассо меняет все.

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