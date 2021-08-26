7 новых сериалов, которые мы будем смотреть в сентябре

Сезон отпусков и каникул пролетел, но для сериаломанов хорошие новости – сентябрь наполнен яркими новинками, которые вы точно захотите посмотреть

Обзор новых сериалов сентября 2021 года / Фото: Netflix, Скриншот из YouTube, Peacock

В новом сериальном сезоне нас ждет долгожданное возвращение "Утреннего шоу" с Дженнисер Энистон и Риз Уизерспун, продолжение "Бумажного дома", который стал настоящим хитом на Netflix, а еще возвращение в старшую школу Мурдейл в сериале "Половое воспитание".

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Какие сериалы и когда выходят в первый месяц осени – читайте далее.

"Бумажный дом", 5 сезон (3 сентября)

Популярная испанская криминальная драма стала самым просматриваемым неанглоязычным сериалом на стриминг-платформе Netflix. Сюжет рассказывает о группе грабителей, которым удалось вломиться в монетный двор, напечатать деньги, а затем залечь на дно.

В новом сезоне сюжет будет сфокусирован не столько на ограблении, сколько на настоящей битве авантюристов и ранее не появлявшегося врага – реальной армии.

В пятом, финальном сезоне зрителей ждет 10 эпизодов.

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"Американская история преступлений", 3 сезон (7 сентября)

В продолжении популярного сериала, созданного Райаном Мерфи, нам покажут историю сотрудницы Белого дома Моники Левински и президента США Билла Клинтона, которому в 1998 году объявили импичмент. Всему причиной стал скандал – Клинтона и сотрудницу "застукали" за интимным моментом.

Роль Миники сыграет Бини Фелдштейн, а Билла Клинтона – Клайв Оуэн.

"Утраченный символ" (16 сентября)

Сериал, который является очередной экранизацией книги Дэна Брауна, обещает стать хитом. Сюжет будет являться приквелом "Кода да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно" и расскажет о жизни главного героя романов Дэна Брауна – Роберта Лэнгдона в молодости.

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По сюжету, Лэнгдону предстоит решить серию опасных головоломок, чтобы спасти своего похищенного наставника и помешать ужасающему глобальному заговору.

"Утреннее шоу", 2 сезон (17 сентября)

Первый сезон сериала вызвал бурные обсуждения в кругах сериаломанов и определенно пополнил список лучших ролей Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Напомним, что по сюжету, в первом сезоне сотрудница телекомпании заявила о сексуальных домогательствах со стороны телеведущего популярного утреннего шоу. Это повлекло за собой жуткий скандал, в который оказалась вовлечены все в компании.

Во втором сезоне создатели обещают продолжение этой истории, а также и отсылки к событиям, которые сейчас происходят в мире. В сериале осветят и пандемию, которая началась в 2020-м.

К своим ролям вернутся Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Марк Дюпласс и Стив Каррелл.

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"Половое воспитание", 3 сезон (17 сентября)

"Y. Последний мужчина" (21 сентября)

"Основание" (24 сентября)

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