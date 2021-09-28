9 новых фильмов, которые мы будем смотреть в октябре (коротко о сюжете + трейлеры)

Не успело закончиться лето, как приблизилась середина осени. К счастью, в эти холодные и пасмурные дни киноманам скучать не придется

Кинопремьеры октября 2021 / Фото: Universal Pictures, Скриншот из YouTube

В октябре на большие экраны в Украине выйдет немало отличных фильмов, ради которых стоит выбраться в кино с друзьями, семьей или просто в одиночку. Например, состоится премьера новой украинской комедии от DZIDZIO, выйдет пародийный боевик на Джеймса Бонда, новый шедевр Уэса Андерсона, историческая драма с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком и много другого. Что смотреть в кинотеатрах в октябре – рассказываем и показываем.

"Агент 117: Из Африки с любовью"

Дата премьеры: 7 октября

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Новый фильм режиссера Николя Бедоса ("Любовь живёт три года", "Кафе желаний") покажет продолжение приключений знаменитого шпиона – Агента 117. Подобно Джеймсу Бонде, он не менее круто справляется с невыполнимыми и опасными заданиями. По сюжету, действие которого разворачивается в 1981 году, Агент 117 попадает в Африку. Но для выполнения миссии харизматичному, но уже в возрасте агенту приходится работать с молодым и начинающим напарником – агентом 10001.

"Что-то не так с Роном"

Дата премьеры: 14 октября

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Главный герой, неуклюжий школьник Барни, обретает лучшего друга – робота Рона, но обнаруживает его неисправность. Пока все остальные дети наслаждаются развлечениями со своими роботами, Барни приходится отправиться в непредсказуемое путешествие, в котором ему предстоит узнать, что такое настоящая дружба.

Один из режиссеров фильма – Алессандро Карлони – ранее снял мультфильм "Кунг-фу панда 3".

"Хэллоуин убивает"

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Дата премьеры: 21 октября

Продолжение популярной франшизы 80-х – хорроров "Хэллоуин" от режиссера Дэвида Гордена Грина. В 2018 году он снял первый фильм – перезапуск серии, "Хэллоуин убивает" стал его продолжением.

Сюжет продолжается с того момента, на котором и была завершена предыдущая часть. Героиня Лори Строуд со своими дочкой Карен и внучкой Эллисон думали, что расправились с маньяком Майклом Мейерсом, который преследовал их. После поджога дома женщины обнаруживают, что Майкл по-прежнему жив, и теперь им снова предстоит бороться за жизнь.

В роли Лори Строуд снова появится неповторимая Джейми Ли Кертис.

"Семейка Аддамс: Горящий тур"

Дата премьеры: 21 октября

В 2019 у зрителей снова появился интерес к знаменитым персонажам – семейке Аддамс, которые впервые появились на экранах в середине 60-х.

Теперь выходит и вторая часть мультфильма, в которой жуткие герои отправляются в незабываемый отпуск. Гомес, Мартиша, Пагсли, Уэнсдей и Фестер садятся в катафалк и уезжают из родного городка навстречу жутким приключениям. Создатели обещают, что эта поездка сплотит семейку Аддамс буквально намертво.

"Где деньги"

Дата премьеры: 21 октября

По сюжету пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Герой еще не знает, что вопрос "Где деньги?" интересует не только его. Все в этом доме их ищут.

В фильме зрители узнают многих украинских звезд: помимо самого Михаила Хомы (DZIDZIO) в картине сыграли Ада Роговцева в роли хозяйки дома, Анна Буткевич в роли авантюристки Риты, а также Сергей Лыба, Владимир Остапчук, Наталья Холоденко, Ахтем Сеитаблаев и другие.

"Последняя дуэль"

Дата премьеры: 21 октября

Режиссер Ридли Скотт снова будет впечатлять зрителей, на этот раз, историческим триллером с блестящим актерским составом и не менее эффектным сюжетом. В главных ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек и звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер.

По сюжету, который разворачивается во Франции 14 века, Жан де Карруж обвиняет своего друга Жака Ле Гри в изнасиловании своей супруги, после чего суд приказывает обоим мужчинам драться насмерть.

"Французский вестник от "Либерти, Канзас ивнинг сан"

Дата премьеры: 28 октября

В центре сюжета – отделение американской газеты "Французский вестник", расположенное в вымышленном французском городке Эннуи-сюр-Блазе 20-го века. В фильме объединено три сюжетных линии, каждая из которых связана с публикациями в этом журнале. Каждая история, которая является статьей из номера журнала, происходит в разный период времени.

Фильм позиционируется как "любовное письмо журналистам" и является своего рода одой стандарту журналистики и наблюдением того, как трансформируется эта сфера. Одна из весомых причин посмотреть фильм – это удивительный звездный состав актеров: звезда "Дюны" Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Сирша Ронан, Фрэнсис Макдормэнд, Леа Сейду, Эдриан Броуди, Эдвард Нортон и многие другие.

Более детальный обзор фильма – читайте тут.

"Прошлой ночью в Сохо"

Дата премьеры: 28 октября

Режиссер фильма – Эдгар Райт, который снял многим известные "Малыш на драйве", "Армагеддец", "Типа крутые легавые". В новом психологическом триллере со звездой сериала "Ход королевы" Аней Тейлор-Джой в главной роли нас, видимо, тоже ждет хоррор с ноткой комедии.

По сюжету, молодая и талантливая дизайнер Элоиза открывает портал в Лондон 1960-х, где превращается в своего кумира – молодую певицу Сэнди. Мистическое перемещение впечатляет Элоизу и она даже встречает там свою любовь. Однако вскоре путешествие во времени оборачивается пугающими последствиями, а образ города-мечты – рушится.

"Мы – монстры 2"

Дата премьеры: 28 октября

Семейный приключенческий мультфильм покажет продолжение истории семьи Вишборнов, которые пережили опасные приключения в образе монстров. По сюжету, прямо в разгар свадебной церемонии Бабы Яги и Ренфилда их похищает уникальная девочка с суперспособностями. Чтобы вернуть своих бабушку и дедушку, семейство Вишнборнов снова превращаются во Франкенштейна, мумию, вампира и оборотня.

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