Актер Игорь Гнездилов: Проституцию и бандитизм в Украине победит качественное кино

В конце этого года на онлайн-платформе OLL.TV выйдет детективный сериал "Зломовчання". Он расскажет о киевской бизнесвумен Ольге в исполнении Ксении Мишиной, которая ищет свою пропавшую племянницу. Расследование приводит её в мир секс-индустрии, где промышляет международная мафия. Злодеи похищают украинских девушек и продают их в публичные дома Европы.
Одного из самых неоднозначных персонажей сериала сыграл известный украинский актер Игорь Гнездилов. Его фильмография насчитывает более 120 кинопроектов, в которых ему часто поручали роли бандитов или полицейских, а нередко — и первых и вторых одновременно. В "Зломовчанні" Игорь впервые сыграл министра МВД. "Это самый худой министр внутренних дел в истории Украины", — с улыбкой отметил актёр.
В эксклюзивном интервью Гнездилов рассказал, что во время работы над этим сериалом ему вспомнилось, как в 90-х он организовывал работу ночных клубов, что жить нам лучше здесь, чем на Западе, что криминалитет — культурнее иных депутатов и что один из эффективных способов побороть бандитизм в наших краях — это показывать качественное кино.
Киев так часто появляется в сериале "Зломовчання", что у него едва ли не отдельная роль. Как бы вы оценили актёрские способности украинской столицы? Какие жанры ей больше подходят: комедийные, драматические, детективные…
Киев может сыграть не только в фильме любого жанра, он может перевоплотиться во многие другие города Европы. Чем, собственно, пользуются зарубежные продакшены. Случается, что смотришь иностранный фильм и понимаешь, что отдельные его сцены снимались именно в украинской столице. В киевских промзонах, например, любят снимать перестрелки и погони.
Съёмочная группа сериала "Зломовчання" — преимущественно хорватская. Как вам работалось с европейскими кинематографистами?
С ними было проще работать, чем с украинскими кинематографистами, потому что они не такие пафосные. Ведь наши часто выпендриваются на съёмочных площадках. Стремятся во что бы то ни стало показать, кто круче. В западных съёмочных группах все друг с другом здороваются и ведут себя на площадке по-дружески.
У них на съемочной площадке все происходило как бы играючи, легко. Не было криков, сорванных графиков и никаких лишних понтов, которые обычно бывают на съемках чисто украинских фильмов.
Почему в западном кино Украина постоянно фигурирует как рассадник криминала и бандитизма?
Тут не только про нашу страну. У большинства тех, кто живёт в Западной Европе и Америке весь восточноевропейский (и тем более постсоветский) регион ассоциируется с криминалом. При этом люди в тех странах обычно не различают страны и национальности в наших краях, называя всех обобщённо русскими.
Киносюжеты про украинцев в иностранном кино — это практически всегда истории про криминалитет. Например, Горан Богдан, который сыграл в "Зломовчанні" журналиста, до этого появился в известном сериале "Фарго". И там он сыграл бандита из Украины.
Это пропаганда. Она работает на то, чтобы выстроить иерархию стран в мире, где мы всегда будем в конце очереди. Чтобы в Европе нас так и не начали воспринимать равноправными людьми. Чтобы наши заробитчане на Западе не получали достойных зарплат и официального оформления на работу.
Как-то я снимался в фильме "Матч", который показал оккупированный немцами Киев. В ходе подготовки к съёмкам художники нашли нацистские плакаты, которые были развешены по нашему городу в те годы. На них были лозунги "На работу в Германию!". То есть сегодняшние наши заробитчане мало чем отличаются от тех, которые были 75 лет назад. И отношение к ним там, на Западе, тоже практически не изменилось — оно осталось таким же пользовательским.
Нам остро не хватает фильмов, показывающих украинцев героями, которые умеют создавать что-то классное, совершать серьёзные поступки, подвиги и добиваться побед. Сейчас же обычно наоборот.
Это пользовательское отношение к нашим девушкам исчерпывающе показывается в " Зломовчанні". Юных украинок из этого фильма продают в публичные дома Европы. Скажите, может ли сериал повлиять на то, чтобы масштабы сексуального рабства стали меньше?
Сериал может чуть снизить статистику, уменьшить количество девушек, попадающих в сексуальное рабство, но полностью закрыть эту проблему, конечно же, нет. И главная причина в том, что многие барышни сами хотят зарабатывать деньги именно таким образом.
Сталкивались ли вы в реальной жизни с девушками, которые зарабатывают подобным образом?
В конце 90-х, на протяжении шести лет я работал арт-директором в ночных клубах. Я часто видел девушек, которые сами хотели получить работу танцовщицы или массажистки. И я ни разу не встречал девушку, которую бы силой туда затащили. Так что проблема сексуального рабства исчезнет только тогда, когда наши девушки сами откажутся быть рабынями.
Вообще можно ли излечить проблему сексуального рабства в Украине?
Да, конечно. Вы слышали, чтобы сексуальное рабство было в развитых арабских странах или Израиле? Там такого нет. А у нас есть. И это вопрос образования и воспитания наших людей.
А начинается образование с детских мультиков и фильмов для подростков. К нам десятилетиями попадает плохое кино. Фильмы, которые выходят у нас в прайм-тайм, в развитых странах считаются ширпотребом. Начиная с 80-х, когда к нам в видеосалоны завезли тонны кассет с фиговыми американскими боевиками. В них показывалось, что самые классные девчонки — проститутки, а самые крутые парни — бандюки. Люди этого насмотрелись и стали повторять эту модель поведения в жизни.
В сериале "Зломовчання" проститутки показаны правдиво?
Мне категорически не нравится, когда в нашем кино начинают именно играть таких персонажей вместо того, чтобы просто показать на экране живых людей. В кино их часто изображают развязными и грубыми. Но это пошло и банально. Ведь в реальности это совершенно обычные люди, которых, встретив на улице, не отличишь от остальных. В этом сериале проститутки показаны так, как в реальной жизни.
Почему девушки идут в проституцию?
По-моему, это какая-то бандитская романтика. Часто, соглашаясь стать проституткой в Европе, девушки ждут, что очень быстро заработают на классную машину, квартиру и драгоценности. Но по факту, единственное, на что хватает — это дорогая шуба. И всё! Эти мечты о богатой красивой жизни разбиваются об обман, что нас всех там ждут хорошие заработки. Нет! На самом деле нас там ждут унизительные работы и копеечные доходы.
"Нам тут жрать нечего. Конечно, дорогая, езжай!" — с такими словами многие мужики в Украине отправляют своих жён на Запад. Всем окружающим это преподносится как обычная работа. Но знающие люди прекрасно понимают, чем именно там будет заниматься эта женщина. Это просто шок! Когда я работал в ночном клубе, одной из стриптизёрш у нас работала учительница начальных классов, которую на работу поздно вечером привозил муж на дешёвой машине. При этом толстопузы просили её после танца посидеть голой у них на коленях, пока они борщ ели. И поверьте, эта девушка не выглядела как вульгарная проститутка. С виду — самая обычная девушка. Днём она маленьких детей в школе учила.
Вы часто играли в кино отморозков, коррумпированных ментов, людей из криминального мира. Чем отличаются наши бандиты 1990-х и 2020-х?
Это кардинально разные люди. Сегодняшние даже на бандитов не похожи. Они интеллигентно общаются, часто называют себя коллекторами или хакерами, у них нередко есть высшее образование или даже научные степени. Они, в отличие от своих коллег из 90-х, не "покоцаные" и лица у них не порезаные.
Но у бандитов, как 30-летней давности, так и сегодняшних есть одна очень важная общая черта — они ведут себя приличнее и культурнее некоторых депутатов, которые вырвались из грязи в князи. Когда я в конце 90-х работал в клубе, то настоящий беспредел устраивали обычно именно представители власти. А если в клуб приходили люди криминала, то вечер проходил спокойно.
Какие фильмы из просмотренных за последний год, вас впечатлили?
Меня поразили фильмы китайского режиссёра Фэн Сяогана "Молодость" (2017) и "Землетрясение" (2010). Это кино, в котором очень внятно проговариваются классные идеи. Это кино, которое учит молодёжь не сдаваться, не падать под ударами судьбы. Также я в восторге от французских комедий "Любовь не по размеру", "Любовь с риском для жизни", "Жмот", которые совершенно не похожи на всё это дешёвое американское барахло, которым нам постоянно забивают эфир.
Очень важно смотреть кино из разных стран, расширять горизонты и не зацикливаться на фильмах из Европы и США.
Вы смотрите фестивальные фильмы, отслеживаете шедевры восточного кинематографа. При этом часто снимаетесь в рядовых украинских телесериалах. Между тем кино, которое вы любите, и тем, в котором снимаетесь, лежит целая пропасть.
Да, украинское кино очень трафаретное. Как ни включишь телевизор — там показывают то больницы, то бандитов. Я просто в ужасе, что людям в сериалах показывают такое безумное количество бандитизма, а в новостях постоянно разжёвывают какое-то горе. И такие темы отбираются умышленно. Логика продюсеров следующая: наши люди живут трудно, и чтобы им их жизнь не казалась настолько невыносимой, по ТВ им показывают, что может быть и хуже.
Но это ошибочная логика. Всё надо делать наоборот! Надо показывать зрителям надежду, надо рассказывать светлые истории и воодушевлять на прекрасные поступки и высокие достижения. Именно про таких сильных людей в частности, рассказывает "Зломовчання". Если бы подобных сериалов было больше, тогда бы наши сограждане не стремились массово уехать из Украины. Ведь у нас в стране так много талантливых, способных и умных людей. Просто нужно дать им хоть немного возможностей реализоваться здесь и сейчас.
Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.
Автор: Антон Филатов
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