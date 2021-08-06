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Актриса Лиза Козлова: Я готова сняться в откровенных сценах – для красоты, а не лишь бы это было

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
6 августа, 15:39
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Красотой украинских девушек восхищается весь мир. Но обратная сторона этих комплиментов — шокирует. Огромное количество украинок попадает в сексуальное рабство
Лиза Козлова и Петр Ниневский в сериале "Зломовчання"
Лиза Козлова и Петр Ниневский в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Об этой тайной и темной изнанке – сериал "Зломовчання", который выйдет на экраны в конце 2021 года. Эксклюзивная премьера состоится на стриминговой платформе OLL.TV.

Сюжет начинается с того, что у преуспевающей киевской бизнес-леди Ольги (в исполнении главной холостячки страны Ксении Мишиной) пропадает племянница-подросток. Ольга бросает все силы на поиски девушки, и в ходе личного расследования сталкивается с похожими пропажами других украинских девочек. След исчезнувшей племянницы приводит её в Хорватию. Там она встречает единомышленников и узнаёт, кто на самом деле стоит за преступными схемами по организации сексуальной индустрии, для которой и похищают девушек.

Одну из ключевых ролей в сериале сыграла восходящая звезда украинского кино Лиза Козлова. Для фильма она перевоплотилась в 15-летнюю девочку Юлю, на которую положили глаз вербовщики секс-индустрии.

В карьере Лизы Козловой "Зломовчання" стало первым настолько масштабным международным проектом. В эксклюзивном интервью она рассказала, что этот сериал понравится многим, а вот правда, которая в нем показана — не понравится никому. Что южнокорейские зомби — это вау, а маньяков из соцсетей — сразу в бан. Что деньги — это важно, но любовь — важнее. Что танцевать для себя в клубе — круто, а водить хоровод на публику — жесть. Ну и наконец, что выставлять пикантные снимки в соцсети — значит провоцировать.

Актриса Лиза Козлова на съемках сериала "Зломовчання"
Актриса Лиза Козлова на съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Какие у вас впечатления от сериала "Зломовчання"?

В нём много страшной правды.

Вы играете в нём девушку, которую пытаются завербовать в сексуальное рабство. Как это происходит?

Всё начинается с того, что она встречает симпатичного парня-фотографа. Он делает ей кучу комплиментов и предлагает провести фотосессию. Но на самом деле фотосессия — лишь предлог для вербовки. К сожалению, подобных историй очень и очень много. Хорошо, что мы сняли про эту проблему сериал. Надеюсь, он научит девушек быть осторожнее при знакомствах.

На что повелась ваша героиня Юлия?

Юлия — детдомовская девочка. Она повелась на деньги, которых у неё, естественно, нет. Парень-фотограф предложил ей плату за фотосессию. Но вскоре она влюбилась в этого парня и деньги для неё отошли на второй план. А сам фотограф воспользовался романтикой, чтобы ещё активнее вербовать девушку.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання"
Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Эта девочка Юлия в вашем исполнении кого-то напоминает?

В чём-то Юлия похожа на героиню Джулии Робертс в "Красотке". Обе они пытаются вырваться из секс-бизнеса. Обе ставят романтические чувства и личное счастье выше денег. Плюс у них очень схожий характер и харизма.

Как вы вживались в роль девочки, которую вербуют в сексуальное рабство?

Перед съёмками я пересмотрела в интернете много видео, в которых девушки рассказывают о том, как их вербовали и как они пытались вырваться из этого. Так же я смотрела интервью с родителями девочек, которые уже не вернулись домой после подобного. Все они рассказали очень много трагических историй. Из них я и сформировала свою героиню.

Что далось труднее всего в работе над этой ролью?

По сюжету моя героиня участвует в народном танце, который ставят в интернате. Выучить его было очень сложно. Девочки из ансамбля учили эту постановку год, а у меня было всего четыре репетиции, и это было реально тяжело. Когда танцуешь одна, то всё ок. А когда танцуешь в ансамбле, это вызывает много дополнительных трудностей. Нужно двигаться синхронно и идеально оттачивать каждое движение. Я, честно говоря, никогда не занималась танцами, да и вообще мне не нравится танцевать на публику. Другое дело, когда танцуешь только для себя под музыку, которая тебе нравится. Вот это действительно замечательно.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання"
Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Какая музыка у вас сейчас загружена на телефон?

Виктор Цой. Сейчас часто переслушиваю его песню "Ночь". Не так давно слушала американских рокеров "Doors". Мне очень нравится лидер этой группы.

Фронтмен "Doors" — кучерявый стиляга Джим Моррисон и ваш партнёр по "Зломовчанню" Петр Ниневский носят одинаковые причёски. Смотрю, вас притягивают парни с таким стилем.

Ой… Из-за Пети я поначалу даже не могла сосредоточиться (смеется). Но его обаяние помогало мне легче войти в роль. Знаете, на первый взгляд Петя забавный и легкий. Но когда поработаешь с ним, то понимаешь, насколько он начитанный и глубокий парень. Он настоящий перфекционист, который полностью выкладывается на съемочной площадке. Когда видишь, как качественно и сосредоточенно Петя работает — это очень вдохновляет.

Будут ли в сериале откровенные сцены с вашим участием?

С моим — нет. Но вообще там будут очень пикантные сцены с хорватскими актрисами.

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Вы готовы сняться в откровенных сценах, если того потребует сценарий?

Если это красиво и уместно, то да. А просто ради забавы, лишь бы было – нет.

Лиза Козлова на съемках сериала "Зломовчання" (2021)
Лиза Козлова на съемках сериала "Зломовчання" (2021) / Фото: пресс-служба

Многие девушки выкладывают в социальных сетях пикантные фото. Но в результате такое безобидное развлечение может обернуться тем, что снимки попадут на глаза тем, кто занимается вербовкой секс-рабынь. Как лучше вести себя в соцсетях?

Считаю, что выставлять в соцсети можно всё. Ведь они и созданы для того, чтобы делиться с другими людьми эпизодами из собственной жизни, выставлять красивые фото, общаться со знакомыми. И в этом нет ничего плохого. Наоборот — это многое привносит в жизнь каждого пользователя. Но все должны понимать возможные последствия. Что реально нужно фильтровать, так это свой круг общения в онлайне. Ведь за любой красивой аватаркой может крыться совершенно другой человек, который пришёл к вам в друзья, чтобы вас завербовать. Если возникает хоть малейшее подозрение — подобных персонажей нужно сразу же отправлять в бан и игнор.

Кадр из сериала "Зломовчання"
Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

По сюжету "Зломовчання" девушек из Украины вывозят в другие страны. К сожалению, таких примеров в реальности много. Но еще больше примеров, когда молодые люди из нашей страны уезжают по собственной воле, чтобы построить карьеру в других странах. Сейчас вы поступили в университет в Киеве. Планируете развивать карьеру именно в своей стране?

Я хотела поступать на актерский факультет в другой стране. Но просто не успела подать документы. Так что пока я в Украине. А потом — посмотрим.

Почему так много молодежи уезжает из Украины?

Возможности. Деньги.

А что может удержать молодых людей?

Не знаю. Я люблю Украину, но каждый сам имеет полное право выбирать, где жить.

Какие фильмы из просмотренных за последний год, вас впечатлили?

Я обожаю южнокорейское кино. Там снимают просто потрясающие картины. Последний их шедевр, который меня впечатлил — ужастик "Дверной замок". Это самый страшный фильм, который я когда-либо смотрела. В Южной Корее невероятно сильная актерская школа и просто заоблачный уровень киноиндустрии. Еще меня просто порвали обе части зомби-боевика "Поезд в Пусан" — это жесть, конечно, но это очень круто. Я неоднократно сталкивалась с украинскими сериалами, которые являются ремейками или адаптациями корейских.

Съемочная площадка сериала "Зломовчання"
Съемочная площадка сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Что вы чувствуете, когда смотрите сериалы со своим участием?

Знаете, когда у художника спрашивают — "Тебе нравится твоя картина?" — то он сразу начинает обращать внимание на какие-то недочёты, указывать на пробелы, недостатки... Так же и у меня: каждый раз, когда я смотрю свои фильмы, то стараюсь отметить, что бы стоило улучшить в своей работе. Это такой постоянный самоанализ.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

Автор:Антон Филатов

https://www.527.org.ua – Национальная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов

0 800 500 335 – Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации

Смотрите видео прямо со съемочной площадки сериала "Зломовчання":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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