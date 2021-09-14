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Американцы покрылись ржавчиной

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 13:14
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11 сентября состоялась премьера американского детективного сериала "Американская ржавчина", который теперь можно посмотреть онлайн
Кадр из сериала «Американская ржавчина»
Кадр из сериала «Американская ржавчина» / Фото: themoviedb.org

Новый детективный сериал, снятый на основе одноименного романа Филипа Майера, теперь доступен для просмотра украинским зрителям на сервисе OLL.TV. Работа над экранизацией началась еще в 2017 году компанией USA Network, но из-за проблем с поиском актера на главную роль, проект свернули. В июле 2019 года компания Showtime дала старт новым съемкам. На ключевую роль пригласили звезду "Службы новостей" Джеффа Дэниелса.

Джефф Дэниелс в сериале "Американская ржавчина"
Джефф Дэниелс в сериале "Американская ржавчина" / Фото: Imdb.com

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Сюжет погружает зрителя в тяжелые будни депрессивного городка в Пенсильвании, находящегося в так называемом Ржавом поясе. До середины 1970-х здесь активно развивалась тяжелая промышленность, однако сейчас регион угасает. В центре сюжета – скомпрометированный начальник полиции Дел Харрис, расследующий убийство и попутно пытающийся спасти от тюрьмы сына своей возлюбленной.

"Американская ржавчина"
смотрите на olltv
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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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