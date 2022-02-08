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Белфаст, Дюна и Человек-паук: список всех номинантов на Оскар-2022

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 16:07
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94-я церемония награждения премией состоится в воскресенье, 27 марта. Рассказываем, какие фильмы, актеры и актрисы претендуют на статуэтку
Объявлены номинанты на "Оскар-2022"
Объявлены номинанты на "Оскар-2022" / Фото: YouTube, imdb.com

Сегодня Американская киноакадемия во время прямой трансляции объявила всех претендентов на премию "Оскар" в 2022 году.

Церемония награждения самой престижной кинопремии мира состоится 27 марта. Место проведения ивента останется неизменным – это будет театр Dolby в Лос-Анджелесе.

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Наибольшее количество номинаций у фильмов "Белфаст", "Власть пса" и "Вестсайдская история".

Номинанты на "Оскар-2022" полный список

Лучшая женская роль второго плана:

  • Ариана ДеБоз, "Вестсайдская история"
  • Онжаню Эллис, "Король Ричард"
  • Джесси Бакли, "Потерянная дочь"
  • Катрина Балф, "Белфаст"
  • Кирстен Данст, "Власть пса"

Лучший саундтрек:

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  • "Не смотри наверх"
  • "Дюна"
  • "Власть пса"
  • "Энканто"
  • "Параллельные матери"

Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна" / Фото: Imdb.com

Лучшие костюмы:

  • "Аллея кошмаров"
  • "Дюна"
  • "Круэлла"
  • "Сирано"
  • "Вестсайдская история"

Лучший адаптированный сценарий:

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  • "Власть пса"
  • "Дюна"
  • "Незнакомая дочь"
  • "CODA: Ребенок глухих родителей"
  • "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма "Власть пса"
Кадр из фильма "Власть пса" / Фото: imdb.com

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Киран Хайндс, "Белфаст"
  • Трой Котсар, "CODA: Ребенок глухих родителей"
  • Джесси Племонс, "Власть пса"
  • Дж. К. Симмонс, "Быть Рикардо"
  • Коди Смит-Макфи, "Власть пса"

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Белфаст"
  • "Худший человек на свете"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Не смотрите наверх"

Кадр из фильма "Белфаст"
Кадр из фильма "Белфаст" / Фото: YouTube

Лучший грим:

  • "Дом Gucci"
  • "Дюна"
  • "Круэлла"
  • "Поездка в Америку 2"
  • "Глаза Тэмми Фэй"

Лучший анимационный фильм:

  • "Энканто"
  • "Побег"
  • "Лука"
  • "Митчеллы против машин"
  • "Райя и последний дракон"

Мультфильм
Мультфильм "Энканто" / Фото: Disney

Лучшие визуальные эффекты:

  • "Главный герой"
  • "Дюна"
  • "Не время умирать"
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец"
  • "Человек-паук: Нет пути домой"

Лучшая операторская работа:

  • "Власть пса"
  • "Трагедия Макбета"
  • "Аллея кошмаров"
  • "Дюна"
  • "Вестсайдская история"

Фильм "Аллея кошмаров"
Фильм "Аллея кошмаров" / Фото: YouTube

Лучшая мужская роль:

  • Хавьер Бардем, "Быть Рикардо"
  • Бенедикт Камбербетч, "Власть пса"
  • Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"
  • Уилл Смит, "Король Ричард"
  • Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета"

Лучшая женская роль:

  • Джессика Честейн, "Глаза Тэмми Фей"
  • Оливия Колман, "Потерянная дочь"
  • Пенелопа Крус, "Параллельные матери"
  • Николь Кидман, "Быть Рикардо"
  • Кристен Стюарт, "Спенсер"

Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"
Кристен Стюарт в фильме "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

Лучший фильм:

  • "Белфаст"
  • "КОДА: Ребёнок глухих родителей"
  • "Не смотрите наверх"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Аллея кошмаров"
  • "Власть пса"
  • "Вестсайдская история"

Лучший режиссер:

  • Кеннет Брана, "Белфаст"
  • Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины"
  • Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца"
  • Джейн Кэмпион, "Власть пса"
  • Стивен Спилберг, "Вестсайдская история"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Вестсайдская история" / Фото: YouTube

В прошлом году главную награду и звание лучшего фильма получила картина "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Она также одержала победу в категории "Лучший режиссер", став второй женщиной в истории, получившей "Оскар" за режиссуру.

Лучшей актрисой была названа Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в "Земле кочевников". "Сегодня" вели онлайн-трансляцию церемонии.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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