Белфаст, Дюна и Человек-паук: список всех номинантов на Оскар-2022

94-я церемония награждения премией состоится в воскресенье, 27 марта. Рассказываем, какие фильмы, актеры и актрисы претендуют на статуэтку

Объявлены номинанты на "Оскар-2022" / Фото: YouTube, imdb.com

Сегодня Американская киноакадемия во время прямой трансляции объявила всех претендентов на премию "Оскар" в 2022 году.

Церемония награждения самой престижной кинопремии мира состоится 27 марта. Место проведения ивента останется неизменным – это будет театр Dolby в Лос-Анджелесе.

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Наибольшее количество номинаций у фильмов "Белфаст", "Власть пса" и "Вестсайдская история".

Номинанты на "Оскар-2022" полный список

Лучшая женская роль второго плана:

Ариана ДеБоз, "Вестсайдская история"

Онжаню Эллис, "Король Ричард"

Джесси Бакли, "Потерянная дочь"

Катрина Балф, "Белфаст"

Кирстен Данст, "Власть пса"

Лучший саундтрек:

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"Не смотри наверх"

"Дюна"

"Власть пса"

"Энканто"

"Параллельные матери"

Кадр из фильма "Дюна" / Фото: Imdb.com

Лучшие костюмы:

"Аллея кошмаров"

"Дюна"

"Круэлла"

"Сирано"

"Вестсайдская история"

Лучший адаптированный сценарий:

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"Власть пса"

"Дюна"

"Незнакомая дочь"

"CODA: Ребенок глухих родителей"

"Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма "Власть пса" / Фото: imdb.com

Лучшая мужская роль второго плана:

Киран Хайндс, "Белфаст"

Трой Котсар, "CODA: Ребенок глухих родителей"

Джесси Племонс, "Власть пса"

Дж. К. Симмонс, "Быть Рикардо"

Коди Смит-Макфи, "Власть пса"

Лучший оригинальный сценарий:

"Белфаст"

"Худший человек на свете"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Не смотрите наверх"

Кадр из фильма "Белфаст" / Фото: YouTube

Лучший грим:

"Дом Gucci"

"Дюна"

"Круэлла"

"Поездка в Америку 2"

"Глаза Тэмми Фэй"

Лучший анимационный фильм:

"Энканто"

"Побег"

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Райя и последний дракон"

Мультфильм "Энканто" / Фото: Disney

Лучшие визуальные эффекты:

"Главный герой"

"Дюна"

"Не время умирать"

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

"Человек-паук: Нет пути домой"

Лучшая операторская работа:

"Власть пса"

"Трагедия Макбета"

"Аллея кошмаров"

"Дюна"

"Вестсайдская история"

Фильм "Аллея кошмаров" / Фото: YouTube

Лучшая мужская роль:

Хавьер Бардем, "Быть Рикардо"

Бенедикт Камбербетч, "Власть пса"

Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"

Уилл Смит, "Король Ричард"

Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета"

Лучшая женская роль:

Джессика Честейн, "Глаза Тэмми Фей"

Оливия Колман, "Потерянная дочь"

Пенелопа Крус, "Параллельные матери"

Николь Кидман, "Быть Рикардо"

Кристен Стюарт, "Спенсер"

Кристен Стюарт в фильме "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

Лучший фильм:

"Белфаст"

"КОДА: Ребёнок глухих родителей"

"Не смотрите наверх"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучший режиссер:

Кеннет Брана, "Белфаст"

Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины"

Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца"

Джейн Кэмпион, "Власть пса"

Стивен Спилберг, "Вестсайдская история"

Кадр из фильма "Вестсайдская история" / Фото: YouTube

В прошлом году главную награду и звание лучшего фильма получила картина "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Она также одержала победу в категории "Лучший режиссер", став второй женщиной в истории, получившей "Оскар" за режиссуру.

Лучшей актрисой была названа Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в "Земле кочевников". "Сегодня" вели онлайн-трансляцию церемонии.