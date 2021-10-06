Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили

Junior Eurovision

Вакансия во дворце

Insta-развод

Голые Måneskin

Бонд по-украински

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Бурштинові копи выходят в прокат: Петрожицкая, Янович и другие звезды на премьере (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
6 октября, 17:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
5 октября в киевском кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver прошла звездная премьера главной украинской комедии сезона – "Бурштинові копи"
Евгений Янович, Дарья Петрожицкая и Олег Маслюк на премьере фильма "Бурштинові копи"
Евгений Янович, Дарья Петрожицкая и Олег Маслюк на премьере фильма "Бурштинові копи" / Фото: пресс-служба

Созданный компанией "Кинохит Ю Эй" при поддержке Госкино Украины с участием телеканала НЛО ТВ и студии "Мамахохотала", фильм "Бурштинові копи" стартует в украинских кинотеатрах с 7 октября. Дистрибьютор фильма – компания VLG.FILM.

Все внимание вечера было приковано к съемочной команде фильма. На красной дорожке настоящими рок-звездами стали исполнители главных ролей и вся команда фильма: Евгений Янович, Дарья Петрожицкая, Алина Паш, Олег Маслюк, Александр Рудинский, Андрей Бурым, Сергей Булин, Лилия Цвеликова, Владимир Кравчук, режиссер ленты Алина Бухтиярова, продюсеры Иван Букреев, Иван Мелашенко, Роман Мартыненко и другие. За хорошее настроение премьеры отвечал звездный комик студии "Мамахохотала" Алексей Рева.

Реклама

Актеры и команда фильма "Бурштинові копи"
Актеры и команда фильма "Бурштинові копи" / Фото: пресс-служба

Марина Кудерчук, Артем Колюбаев, Ирина Заря
Марина Кудерчук, Артем Колюбаев, Ирина Заря / Фото: пресс-служба

Владимир Кравчук, Александр Рудинский, Евгений Янович, Андрей Бурым
Владимир Кравчук, Александр Рудинский, Евгений Янович, Андрей Бурым / Фото: пресс-служба

Реклама

Алина Паш
Алина Паш / Фото: пресс-служба

По сюжету комедии, патрульный Максим (Евгений Янович) с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Но неожиданно его переводят из Киева в небольшой поселок на Житомирщине. Там столичный полицейский со своим новым напарником Богданом (Олег Маслюк) бросают вызов янтарной мафии. Сможет ли Макс найти общий язык с яркими местными копами и победить всесильного "Янтарного Барона"? Но и это не единственная проблема отважного патрульного, которому еще необходимо вернуть доверие своей любимой девушки Ани (Дарья Петрожицкая).

Реклама

Больше новостей по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Цитата дня

Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

Руслана Лыжичко певица
Беременна?
Все обсуждают
Новые фото экс-супруга Ани Лорак — Мурата с невестой
Очень похожи!
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять