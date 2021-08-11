Чем будет удивлять Одесский кинофестиваль-2021. Рассказываем о киносмотре

На протяжении восьми дней на Одесском кинофестивале будет показано более полусотни фильмов. Среди них – премьеры украинского кино, яркие мировые и фестивальные хиты

Как пройдет Одесский кинофестиваль-2021 / Фото: Getty Images, oiff.com.ua

В этом году Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 14 по 21 августа, будет полностью посвящен украинскому кино. Поэтому единственной конкурсной программой фестиваля будет Национальный конкурс, в котором наградят лучшие полнометражные фильмы и короткометражки, лучших режиссеров и актеров.

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Но во внеконкурсных программах зрители увидят международные фестивальные хиты, среди которых картины из Канн, "Сандэнса", Венецианского и других легендарных киносмотров.

На восемь дней Одесса превратится в мекку для ценителей кино, и, сразу отметим, что Одесский кинофестиваль будет очень удивлять в этом году. Что особенного готовят организаторы и почему стоит приехать на ОМКФ, если вы еще в этом сомневаетесь – рассказываем.

Одесский международный кинофестиваль / Фото: facebook.com/odesaiff

Звезда "Бесславных ублюдков" Даниэль Брюль станет гостем

Двухкратный номинант на "Золотой глобус" и премию BAFTA Даниэль Брюль и кинопродюсер Мальте Грунерт приедут в Одессу, чтобы представить свой новый фильм "Плохой сосед". Также в рамках Летней киношколы ОМКФ они проведут мастер-класс.

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Даниэль Брюль снимался в таких фильмах, как "Бесславные ублюдки", "Кингсмен", "Первый мститель: Противостояние", "Гудбай, Ленин!", а также сериале "Сокол и Зимний солдат".

Трагикомедия "Плохой сосед" является его режиссерским дебютом. Актер сыграл гиперболизированную версию самого себя. По сюжету, известный актер живет в пентхаусе в элитном районе Берлина со своими женой и детьми. Однажды утром он готовится полететь в Лондон на кинопробы в супергеройский блокбастер, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Тот явно знает гораздо больше о нем, чем герой себе представлял .

Даниэль Брюль приедет на ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/OficialCinematologia

Приедет режиссер "Монти Пайтона" и "12 обезьян" Терри Гиллиам

На ОМКФ состоится показ программы "В честь Терри Гиллиама", в которую вошли шесть фильмов знаменитого британского режиссера и участника комик-группы "Монти Пайтон" Терри Гиллиама.

В программе покажут такие фильмы: "Бразилия", "Смысл жизни по Монти Пайтону", "Король-рыбак", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Человек, который убил Дон Кихота".

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В последний день кинофестиваля Терри Гиллиам проведет творческую встречу, что также станет вдохновляющим событием для киноманов и представителей киноиндустрии.

Терри Гиллиам приедет на ОМКФ / Фото: Getty Images

Покажут фильмы из Канн

В программе "Фестиваль фестивалей" покажут фильмы, которые завоевали награды в Каннах в этом году.

Среди них – фильм "Аннетт" Леоса Каракса, который получил приз на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру. Это драматический мюзикл о любви с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях. Режиссер посвятил фильм своей покойной супруге. Подробнее об "Аннетт" – узнайте тут.

Марион Котийяр в фильме "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

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Еще один нашумевший фильм – "Память" с Тильдой Суинтон в главной роли. Для тайского режиссера Апичатпонг Вирасетакул это первая кинолента на английском языке. На Каннском кинофестивале "Память" получила приз жюри.

Кадр из фильма "Память" с Тильдой Суинтон / Фото: kino-teatr.ru

Еще один фильм, премьера которого состоялась в Каннах – "Искушение"/"Бенедетта" режиссера Пола Верховена ("Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Она"). Центральная тема фильма – непростая история лесбийской любви, которая разворачивается в монастыре в Тоскане в конце 17 века.

Кадр из фильма "Искушение" / Фото: kino-teatr.ua

Церемония закрытия состоится под открытым небом

Впервые в истории торжественная церемония закрытия пройдет на Потемкинской лестнице. Прямо там объявят победителей, и каждый желающий зритель сможет присутствовать на событии.

В день закрытия там покажут фильм "Малыш" знаменитого актера, режиссера и легенды кино Чарли Чаплина. В этом году будет 100 лет с момента выхода этой киноленты, которая тронет и современных зрителей. Бесплатный показ будет сопровождать Одесский симфонический оркестр.

Кадр из фильма Чаплина "Малыш" / Фото: Imdb.com

Ранее мы рассказали, кто вошел в состав жюри Одесского кинофестиваля-2021.

Смотрите видео: Одесса в августе на 8 дней превратится в Мекку киноманов.

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