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Чем известна Украина и украинцы в мире – только интересные факты в спецвыпуске "Ранку з Україною"

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
16 августа, 16:45
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Любимое утреннее шоу миллионов украинцев "Ранок з Україною" на канале "Украина" к большому празднику – 30-летию Независимости Украины готовит специальный выпуск
«Ранок з Україною» ко Дню Независимости откроет малоизвестную Украину
«Ранок з Україною» ко Дню Независимости откроет малоизвестную Украину / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущие программы Мария Мельник и Григорий Герман, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич откроют впечатляющую, но малоизвестную информацию о нашей стране и украинцах. А самые популярные артисты присоединятся к эфиру, чтобы зарядить зрителей настроением на весь день.

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На днях стало известно, какие звезды выступят на шоу ко Дню Независимости Украины на "Олимпийском".

В этом году наша страна отмечает большой юбилей – 30 лет Независимости. К празднику известные ведущие отправились в самые отдаленные уголки Украины, чтобы раскрыть факты, которые на протяжении многих лет были загадкой для нашего народа.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая Лилия Ребрик приоткрыла тайну, чего ждать зрителям 24 августа:

Как живут наши полярники во время экспедиций в Антарктиду? С помощью какого украинского изобретения снимали фильм "Титаник"? Кто из выдающихся украинцев возглавляет крупнейшие мировые рейтинги? Все это и многое другое наши зрители узнают 24 августа в праздничном эфире "Ранку з Україною".

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Кроме того, ведущие расскажут об уникальных и ярких городах, в которых уже готовы встречать украинцев и гостей страны. Известный путешественник Анатолий Анатолич поделится интересными историями и фактами, с которым иностранцы ассоциируют нашу страну. Зрители узнают, чем покоряет Украина представителей других национальностей настолько, что они решают стать ее гражданами.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кулинарный эксперт Григорий Герман найдет уникальные украинские продукты, из которых приготовит праздничные блюда и угостит ими известных шеф-поваров. А зрители "Ранку з Україною" узнают, как эксперты оценят блюда из оригинальных компонентов.

Григорий Герман
Григорий Герман / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Еще телезвезды покажут новые технологии и открытия, которыми пользуются во всем мире и, конечно же, "познакомят" с лицами, которые покоряют мировые рейтинги и задают тренды.

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Мария Мельник
Мария Мельник / Фото: пресс-служба

Мария Мельник и Григорий Герман выйдут на живописные площадки, чтобы зарядить украинцев отличным настроением и подарить им любимые песни. А компанию им составят популярные артисты, которые стояли у истоков отечественного шоу-бизнеса: группа "Океан Эльзы" и Наталья Могилевская.

А также к утреннему эфиру присоединится молодой певец Артем Пивоваров, его выступление будет очень символичным, ведь в этом году Артему исполнится 30 лет – так же, как и Независимости нашей страны.

Смотрите, как Винницкие хористы запустили мировой челлендж к 30-летию независимости Украины:

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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