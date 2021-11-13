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Самые сложные моменты на съемках нового сериала Когда умрет любовь

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
13 ноября, 17:15
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В воскресенье в 17:00 на канале "Украина" состоится премьера картины "Когда умрет любовь". Главных героев фильма разлучили трагические обстоятельства, но спустя годы они встретятся вновь
Премьера нового сериала на канале "Украина"
Премьера нового сериала на канале "Украина"

Таня с семьей возвращается в родной город и неожиданно сталкивается со своим бывшим возлюбленным Сашей. Когда-то мать Тани попала в ДТП с участием отца Саши и погибла. Эта новая встреча с Сашей переворачивает жизнь Тани с ног на голову. Но сделает ли девушка правильный выбор?

В картине зрители увидят актеров Татьяну Ратникову, Владимира Гориславца, Артура Логая и других.

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Татьяна Ратникова сыграет в новом сериале на канале "Украина"
Татьяна Ратникова сыграет в новом сериале на канале "Украина" / Фото: пресс-служба

По словам режиссера Николая Михайлова, в процессе работы над картиной перед командой стояла непростая задача. Сложнее всего оказалось сюжетно отобразить смертельную аварию, которая и послужила причиной разрыва героев.

Некоторые сцены мы снимали ночью на мокрой дороге. Сложность состояла в том, что мы задействовали технику, которая создает искусственный дождь и большое количество осветительных приборов. По сюжету под дождем оказываются авто. С одной стороны, нам нужно было осветить площадь для съемки, с другой – создать впечатление, будто все действия происходят в глубокой темноте. Но нам удалось добиться этого эффекта, – рассказывает Николай Михайлов.

Одна из самых сложных сцен в сериале снималась ночью
Одна из самых сложных сцен в сериале снималась ночью / Фото: пресс-служба

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Непростыми оказались и сцены, в которых задействованы дети. К маленьким актерам, отмечает режиссер, нужно найти подход, ведь от детей в силу юного возраста сложно добиться органики.

Смотрите премьеру картины "Когда умрет любовь" в воскресенье в 17:00 на канале "Украина".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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