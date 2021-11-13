Самые сложные моменты на съемках нового сериала Когда умрет любовь

В воскресенье в 17:00 на канале "Украина" состоится премьера картины "Когда умрет любовь". Главных героев фильма разлучили трагические обстоятельства, но спустя годы они встретятся вновь

Премьера нового сериала на канале "Украина"

Таня с семьей возвращается в родной город и неожиданно сталкивается со своим бывшим возлюбленным Сашей. Когда-то мать Тани попала в ДТП с участием отца Саши и погибла. Эта новая встреча с Сашей переворачивает жизнь Тани с ног на голову. Но сделает ли девушка правильный выбор?

В картине зрители увидят актеров Татьяну Ратникову, Владимира Гориславца, Артура Логая и других.

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Татьяна Ратникова сыграет в новом сериале на канале "Украина" / Фото: пресс-служба

По словам режиссера Николая Михайлова, в процессе работы над картиной перед командой стояла непростая задача. Сложнее всего оказалось сюжетно отобразить смертельную аварию, которая и послужила причиной разрыва героев.

Некоторые сцены мы снимали ночью на мокрой дороге. Сложность состояла в том, что мы задействовали технику, которая создает искусственный дождь и большое количество осветительных приборов. По сюжету под дождем оказываются авто. С одной стороны, нам нужно было осветить площадь для съемки, с другой – создать впечатление, будто все действия происходят в глубокой темноте. Но нам удалось добиться этого эффекта, – рассказывает Николай Михайлов.

Одна из самых сложных сцен в сериале снималась ночью / Фото: пресс-служба

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Непростыми оказались и сцены, в которых задействованы дети. К маленьким актерам, отмечает режиссер, нужно найти подход, ведь от детей в силу юного возраста сложно добиться органики.

Смотрите премьеру картины "Когда умрет любовь" в воскресенье в 17:00 на канале "Украина".

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