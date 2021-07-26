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Что нужно знать о новом криповом сериале с Николь Кидман – Девять совсем незнакомых людей (трейлер)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
26 июля, 13:21
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Сериал, который вы точно не можете пропустить этим летом – "Девять совсем незнакомых людей" с блестящими актерами в главных ролях. Что известно о мини-сериале – рассказываем
Кадры из сериала "Девять совсем незнакомых людей"
Кадры из сериала "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: Скриншот из YouTube

Один из главных сериалов, которые выходят этим летом, "Девять совсем незнакомых людей" уже успели назвать второй версией "Большой маленькой лжи".

Во-первых, оба сериала основаны на книгах писательницы Лианы Мориарти. Сценаристом снова выступает Дэвид Эдвард Келли, и вдобавок, в главной роли снялась Николь Кидман.

Мини-сериал впечатляет уже заявленным звездным актерским составом. С Николь Кидман играют Мелисса Маккарти (та самая актриса из "Поймай толстуху, если сможешь" и "Шпион"), Люк Эванс (трилогия "Хоббит", Самара Уивинг ("Билл и Тед"), Майкл Шеннон ("Достать ножи"). Кроме этого сюжет пестрит детективными элементами, неожиданными поворотами и главной тайной, которую зрители вместе с героями будут разгадывать эпизод за эпизодом. Итак, что же на сегодня известно о "Девяти совсем незнакомых людях"?

Сюжет

Девять людей, которые совершенно незнакомы, как уже известно из названия, заселяются в роскошный пансионат в уютной местности в Австралии, где им предстоит провести десятидневный ретрит. Здесь они будут заниматься йогой, медитировать, есть полезную еду, очищать свое тело и разум – в общем, делать все то, что сейчас так популяризируется в соцсетях с начала пандемии.

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"
Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: Скриншот из YouTube

Но, уже по первым кадрам из трейлера создатели сериала намекают нам, что медитация в ямах, которые больше похожи для места для покойников, ни к чему хорошему не приведет. А слегка криповое поведение владелицы этого пансионата – русской Маши, которую играет Николь Кидман, лишь подтверждает это.

Николь Кидман в сериале "Девять совсем незнакомых людей"
Николь Кидман в сериале "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: Скриншот из YouTube

Но, что определенно порадует с первых кадров – так это живописные локации. Особенно тех, кто за все лето еще не был в отпуске.

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"
Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: Скриншот из YouTube

В тренде

Итак, постепенно райский уголок, называемый как "Дом Спокойствия", в который каждый из девяти героев прибыл со своей целью, перестает казаться таким идеальным. Всем героям предстоит опробовать на себе специфические и странные методы терапии директора этого учреждения – Маши. Но на что люди только не готовы пойти, чтобы изменить свою жизнь?

Актерский состав

Мелисса Маккарти сыграет писательницу Фрэнсис, одну из участниц ретрита. Актер Люк Эванс играет адвоката по бракоразводным процессам, Ларса Ли. Самара Уивинг вместе с Мелвином Греггом исполняют роли пары, которая выиграла в лотерею, а Майкл Шеннон играет главу семейства Маркони, который прибыл на ретрит со своей супругой и молодой дочкой.

Мелисса Маккарти в сериале "Девять совсем незнакомых людей"
Мелисса Маккарти в сериале "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: Скриншот из YouTube

Дата премьеры

Мини-сериал выходит 18 мая и будет состоять из восьми эпизодов. Первые три эпизода будут выпущены в день премьеры. Затем будет выходить один эпизод в неделю.

Смотрите трейлер сериала "Девять совсем незнакомых людей":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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