Что посмотреть в августе? Вот 5 новых сериалов, которые все ждут

Летний сезон премьер в самом разгаре. Продолжаем держать вас в курсе новых сериалов, которые выходят в этом месяце

Новые сериалы, которые выходят в августе 2021 года / Фото: Apple, filmdaily.co, hulu.com

В августе выходит так много хороших сериалов, что у многих даже времени не хватит их сразу посмотреть. Но мы собрали самые интересные и достойные вашего внимания, и уверены, что вы точно захотите их посмотреть.

Пока сериаломаны наслаждаются новинками, в США проходят съемки продолжения "Секса в большом городе", которое уже скоро выйдет на экраны.

"Мистер Корман", 7 августа

История школьного учителя Джоша Кормена, который мог бы стать рок-звездой. Но он в какой-то момент жизни принял иное решение и выбрал профессию учителя. Мистер Корман любит свое дело, умеет найти контакт с учениками, но панические атаки и не реализованная в свое время мечта стать музыкантом заставляют его постоянно переживать сильную тревогу. Сможет ли Джош выбросить страхи из своей головы и поменять свою жизнь?

"Псы резервации", 9 августа

Комедийный сериал был написан и продюсирован режиссером "Кролика Джоджо" Тайка Вайтити вместе со Стерлином Харджо. Судя по всему, шоу получило свое название от дебютного полнометражного фильма Квентина Тарантино, с которым прослеживается некоторое сходство.

По сюжету, четверо американских подростков пытаются выбраться из Оклахомского захолустья в солнечную Калифорнию. Для достижения целей все методы хороши и ребята не останавливаются ни перед чем. Соблюдение законов не их профиль, но и их демонстративное нарушение тоже. Вдобавок – у них обостренное чувство справедливости, что часто толкает их на весьма необдуманные поступки. Они воюют с бандитами, часто рискуя собой и мало задумываясь о последствиях. Поймать их пока не удается, но они уже под бдительным оком местного шерифа…

"Девять совсем незнакомых людей" / Nine Perfect Strangers (18 августа)

В основе сюжета сериала лежит книга Лианы Мориарти "Девять идеальных незнакомцев", которая известна как автор "Большой маленькой лжи". Одна и главных ролей в обоих проектах досталась Николь Кидман.

Десятидневный ретрит по программе загадочной русской женщины Маши (Николь Кидман) на курорте посвящен программе преображения тела и разума. Собрались девять человек. Цели у всех разные: кто-то – откорректировать здоровье, кто-то просто – отдохнуть… Среди них – писательница Фрэнсис, которой наравне со всеми придется учиться выживать в этом на первый взгляд райском уголке. Подробнее о сериале узнайте тут.

"Кафедра", 20 августа

Трагикомичная история от Netflix по сценарию актрисы Аманды Пит о женщине-профессоре одного из американских вузов. По сюжету, главная героиня стала первой в истории женщиной-заведующей кафедры английского языка. Героине предстоит справиться с возложенными на нее обязанностями и навести порядок в работе кафедры, которая переживает не лучшие времена. Пикантности добавят закулисные интриги и ее азиатское происхождение… Легко не будет, но весело – определенно.

Главную роль в сериале сыграла Сандра О ("Убивая Еву", "Как стать принцессой", "Анатомия страсти").

"Убийства в одном здании" (31 августа)

Неслучайная случайность, или однажды три незнакомца оказываются втянутыми в преступление. Оказавшись в весьма пикантной ситуации, главные герои сами не прочь узнать друг о друге побольше информации. Ведь им предстоит разобраться с убийством, совершенном в доме, где они оказались запертыми и надолго. Каждый из них имеет свое мнение по поводу расследования, и теперь им предстоит заняться поисками улик и выяснением кто же все таки их похитил и совершил убийство. В сериале, который обещает стать хитом, снялись Селена Гомез, Стив Мартин и Мартин Шорт в главных ролях.

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