Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото

Королева с тростью

Джоли с бывшим

Miss Ukraine Universe

Опухоль Дорофеевой

Что с Бекхэм?

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Дэвид Финчер снимет фильм, который ждал его 15 лет

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
13 октября, 22:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В 2022 году легендарный режиссер Дэвид Финчер начнет съемки фильма "Убийца". Главные роли в триллере сыграют обладательница премии "Оскар" Тильда Суинтон и Майкл Фассбендер
Режиссер Дэвид Финчер
Режиссер Дэвид Финчер / Фото: Getty Images

Маэстро триллеров режиссер Дэвид Финчер ("Бойцовский клуб", "Исчезнувшая", "Зодиак") готовится к съемкам своего следующего фильма – "Убийца" (The Killer), основанного на одноименном графическом романе Матца и Люка Жакамона. К актерскому составу ленты присоединилась обладательница премии "Оскар" Тильда Суинтон, которая сыграет вместе с Майклом Фассбендером. Режиссер должен был снять "Убийцу" еще в 2007 году и кинокомпания Paramount практически запустила ленту в производство. Теперь же производственный процесс перенесен на начало 2022-го.

В центре сюжета "Убийцы" окажется киллер, переживающий экзистенциальный кризис. Пока профессиональный наемник испытывает болезненные угрызения совести, за ним начинает охоту опытный следователь.

Реклама

Режиссер Дэвид Финчер готовиться к съемкам нового фильма
Режиссер Дэвид Финчер готовиться к съемкам нового фильма / Фото: Getty Images

Участие в подобном проекте не в новинку для Тильды Суинтон. Ранее она уже снималась в фильме "Выживут только любовники", сюжет которого перекликается с фабулой "Убийцы". Герои Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона – "интеллигентные" вампиры Адам и Ева, любящие друг друга вот уже несколько сотен лет. Они выбрали тихую жизнь, давно отказавшись от убийств в пользу чистой лабораторной крови. Правда, доставать ее с каждым разом становится все сложнее. Как и в "Убийце", главных героев терзают вопросы человечности и морали их поступков, что лишь усугубляет проблему.

Фильм с участием оскароносной актрисы доступен к просмотру на сервисе OLL.TV.

Реклама
"Выживут только любовники"
смотрите на olltv
Смотреть

Читайте другие новости по теме:

Марина Григоренко
Марина Григоренко редактор Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять