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Девушка со сверхспособностями "взорвет" Рождество

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
6 декабря, 19:00
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В начале декабря состоялась премьера фильма "Необыкновенное Рождество Зои", полнометражного продолжения популярного музыкального сериала
На OLL.TV выйдет фильм "Необыкновенное Рождество Зои"
На OLL.TV выйдет фильм "Необыкновенное Рождество Зои" / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти полгода назад новость о том, что сериал "Необыкновенный плейлист Зои" не был продлен каналом NBC на третий сезон, была как гром среди ясного неба. И это после того, как проект был тепло встречен критиками и даже получил номинацию на премию "Эмми". Теперь же он получил вторую жизнь на канале Roku в полнометражном формате.

Сценарий был написан за пять недель. Удалось сохранить почти весь оригинальный актерский состав, несмотря на то, что на подготовку оставалось всего несколько дней. Фанатов жанра порадует музыкальное сопровождение фильма, являющее собой смесь праздничной рождественской классики и поп-мелодий разных эпох. Отдельно стоит отметить хореографию на льду, которую, по словам исполнительницы главной роли, актрисы Джейн Леви, ей удалось освоить всего за четыре дня.

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Вышло продолжение сериала "Необыкновенный плейлист Зои"
Вышло продолжение сериала "Необыкновенный плейлист Зои" / Фото: kino-teatr.ru

Сюжет фильма является логическим продолжением концовки второго сезона оригинального сериала. Талантливая программистка Зои, обладающая способностью слышать мысли и чувства других людей через песни и танцы, пытается воссоздать волшебную атмосферу Рождества, как это делал ее отец, когда она была маленькой.

Новинка уже доступна украинским зрителям в Amediateka на OLL.TV:

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Необыкновенное рождество Зои
смотрите на olltv
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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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