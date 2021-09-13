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Ди Каприо спасает мир, Мерил Стрип стала президентом США. Что известно о новой комедии "Не смотри вверх"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 18:57
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Конец 2021-го обещает быть насыщенным кинопремьерами. Одна из самых ожидаемых – сатирическая комедия "Не смотри вверх" режиссера Адама МакКея
Кадр из фильма "Не смотри вверх"
Кадр из фильма "Не смотри вверх" / Фото: Netflix

У трейлера фильма "Не смотри вверх", в котором задействован беспрецедентный актерский состав уже более девяти миллионов просмотров на YouTube. На экраны картина выходит 24 декабря, но киноманы уже не могут дождаться премьеры, потому что фильм действительно обещает быть великолепным. В главной роли – Леонардо Ди Каприо, а режиссерское кресло занимает Адам Маккей – лауреат "Оскара" и режиссер таких фильмов, как "Игра на понижение", "Здравствуй, папа, Новый год!". Но это не все, что готовят для зрителей. Более детально о фильме – узнайте далее.

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Ди Каприо и Лоуренс будут пытаться спасти Землю

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Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс играют ученых-астронавтов, которые узнают, что через пол года Землю разрушит гигантский метеорит. Герои отправляются в медиа-турне, чтобы предупредить всех, но, сталкиваются лишь с насмешками, недоверием со стороны людей и сложным миром политики.

Кадр из фильма "Не смотри вверх" (2021)
Кадр из фильма "Не смотри вверх" (2021) / Фото: Netflix

Как видно по первым кадрам, Ди Каприо предстанет с бородой, а Лоуренс – рыжеволосой с короткой челкой.

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Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в фильме "Не смотри вверх"
Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в фильме "Не смотри вверх" / Фото: Netflix

В сюжете будут отсылки к пандемии

Сразу отметим, что режиссер фильма Адам Маккей уже отточил свое мастерство в жанре сатиры. В 2016 году его фильм "Игра на понижение" о финансовом кризисе 2007-2008 годов выиграл "Оскар" за лучший адаптированный сценарий. В 2019 году его драматический фильм "Власть" получил восемь номинаций на "Оскар".

Фильм "Не смотри вверх" изначально задумывался как аллегория изменения климата, но в итоге трансформировался, чтобы отобразить то, что произошло во время пандемии.

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Поэтому зрители ждут, что в "Не смотри вверх" режиссер умело скомбинирует иронию, отсылки к современным событиям и захватывающую историю, которая будет держать в напряжении.

Вся идея в том, что президент на самом деле не очень разбирается в науке. Этим двум ученым нужно отправиться в медиатур, попасть в настоящий водоворот соцсетей и телешоу. Там они просто пытаются сказать: "Эй, мы все умрем!". Что из этого получится – увидите сами, – рассказал Адам Маккей о фильме.

Кадр из фильма "Не смотри вверх"
Кадр из фильма "Не смотри вверх" / Фото: Netflix

Звездный актерский состав, который удивит

К Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс присоединятся Кейт Бланшетт и Мэттью Перри в роли телеведущих. Мерил Стрип сыграет президента США, явно вдохновленного экс-президентом Дональдом Трампом, а Джона Хилл – ее сына. Роб Морган сыграет ученого, который будет помогать героям Ди Каприо и Лоуренс.

В фильме появится настоящий ансамбль из звезд, роли которых до сих пор точно неясны. В тизере можно увидеть одну из самых популярных певиц современности Ариану Гранде, звезду фильма "Дюна" Тимоти Шаламе, Криса Эванса и других.

Смотрите тизер-трейлер фильма "Не смотри вверх":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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