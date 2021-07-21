Disney выпустил трейлер нового сериала о Чипе и Дейле. Только там нет Гаечки, Вжика и Рокфора

Disney продолжает "воскрешать" старые, но полюбившиеся зрителям сериалы и фильмы. Теперь дошла очередь до популярного анимационного сериала "Чип и Дейл спешат на помощь"

"Чип и Дейл" (2021) / Фото: Скриншот из YouTube

Disney показал трейлер долгожданного перезапуска мультсериала "Чипа и Дейла", в котором главные герои – бурундуки Чип и Дейл будут противостоять хулиганам в парке и охотиться за желудями. При этом сюжет не будет связан с оригинальным сериалом, выходившим в 90-е.

Трейлер нового "Чипа и Дейла" (Chip 'n' Dale: Park Life) появился на YouTube-канале стриминг-платформы Disney+. Именно там состоится премьера, 28 июля. В мультсериале герои не будут разговаривать, а все происходящее будет описываться через их эмоции и действия.

Поклонников уже расстроило то, что из "Чипа и Дейла" убрали многих постоянных персонажей: Гаечку, Вжика и Рокфора. Сами Чип и Дейл тоже поменялись. Теперь они не те бурундуки, которые "спешат на помощь", а обыкновенные охотники за желудями. Но Disney решил добавить в историю других своих классических героев: Дональда Дака и Плуто.

В Twitter на трейлер нового "Чипа и Дейла" отреагировали неоднозначно.

"Мне очень жаль, но два персонажа, которых выдают за Чипа и Дейла, не являются Чипом и Дейлом, которых я любил в детстве"

"Дисней продолжает портить вещи своим ужасным стилем анимации. Превратил некогда хорошую анимацию в тупую анимацию"

Недавно Голливуд сделал еще один ребут мультфильма – "Золушки" с темнокожей гендерно-нейтральной крестной феей.