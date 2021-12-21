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Эмили в Париже: короткий пересказ 1 сезона перед премьерой нового

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 16:50
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Премьера второго сезона сериала "Эмили в Париже" от Netflix состоится 22 декабря. Смотрите трейлер
О чем первый сезон сериала "Эмили в Париже"
О чем первый сезон сериала "Эмили в Париже" / Фото: Netflix

Bonjour! В ноябре вышел трейлер второго сезона самого просматриваемого на Netflix комедийного и романтического сериала "Эмили в Париже".

Судя по ролику, события начинаются там, где закончился первый сезон, когда Эмили пыталась разобраться в своем отношении к соседу Габриэлю, который встречается с ее подругой Камиллой.

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"Эмили в Париже" 2 сезон трейлер смотреть онлайн:

Но перед тем, как смотреть второй сезон, нужно вспомнить, с чего все началось!

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Эмили прилетает в Париж и ее жизнь меняется

Эмили Купер (Лили Коллинз) по работе прилетает из Чикаго в самый романтичный город на планете. Инфлюенсера на новом месте никто не воспринимает, более того, эксцентричные французы устраивают девушке войну.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"
Кадр из сериала "Эмили в Париже" / Фото: Netflix

Ситуация доходит до апогея, когда Эмили едва не срывает работу компании с модельером Пьером Кадо (Жан-Кристоф Буве). И хотя в результате американку ненадолго увольняют, ей удается все уладить и снискать расположение самой негативно настроенной к Эмили женщиной-боссом – Сильви. Не забыли, что в сериале работают все клише? :)

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Дела сердечные

В США у Эмили остался бойфренд, который не только не захотел к ней прилететь, но и вовсе решил, что им нужно расстаться. Убитая горем, но не сломленная, Эмили, помимо решения рабочих проблем, успевает сходить на несколько свиданий, а также познакомиться с красавчиком-соседом Габриэлем (Лукас Браво), в которого потом влюбляется.

Эмили влюбляется в соседа Габриэля
Эмили влюбляется в соседа Габриэля / Фото: Netflix

Но оказалось, что Габриэль – бойфренд новой подруги Эмили – Камиллы. У девушек быстро завязались очень теплые отношения и главную героиню терзают чувства.

Эмили влюблена в бойфренда Камиллы

В результате попыток Эмили отстраниться от Габриэля, у нее завязывается роман с племянником Пьера Матье Кадо (Шарль Мартинс), и они планируют вместе провести отпуск. Но вскоре Эмили узнает, что Габриэль уезжает из Парижа, чтобы открыть собственный ресторан, и расстается с Камиллой...

Габриэль, Камилла и Эмили
Габриэль, Камилла и Эмили / Фото: Netflix

Девушка спешит в ресторан Габриэля и признается ему в своих чувствах. Они целуются и проводят ночь вместе. На следующий день Эмили становится известно, что Габриэль остается в Париже и ресторан, в котором он работал, теперь принадлежит ему. В тот же момент она получает сообщение от Камиллы, в котором говорится, что она хочет поговорить.

А что дальше?

Об этом мы узнаем в новом сезоне "Эмили в Париже". Судя по трейлеру, девушка решила сосредоточиться на работе маркетинговой фирме Savoir, а также на новом пане, которого она встречает на уроках французского.

Кадр из нового сезона "Эмили в Париже"
Кадр из нового сезона "Эмили в Париже" / Фото: Netflix

Раньше я была такой решительным, но с тех пор, как я переехала в Париж, моя жизнь была просто хаотичной, драматичной и сложной! – восклицает Эмили Купер в видео.

Надеемся, ее дела наладятся!

Читайте также: почему сериал "Эмили в Париже" стал популярным в Украине.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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