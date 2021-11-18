Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей

Тринчер сказала "да"

Яремчук дали визу

Полуголый Момоа

Сыну Тины - 13

Шоу "Маска". Сезон 2

Новый дуэт Насти
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Эмили в Париже возвращается: смотрим трейлер второго сезона и знакомимся с новыми героями

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 18:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отличные новости для фанатов сериала – "Эмили в Париже" вернется уже зимой. Главная героиня будет путешествовать, менять наряды, посещать вечеринки – в общем, наслаждаться новой жизнью
Чуть больше месяца осталось до премьеры второго сезона "Эмили в Париже".
Чуть больше месяца осталось до премьеры второго сезона "Эмили в Париже". / Фото: Скриншот из YouTube

Netflix опубликовал первый официальный трейлер второго сезона "Эмили в Париже", который стал очень популярен в Украине. Сериал выйдет на экраны уже 22 декабря 2021 года.

Кстати, в сентябре звезда сериала Лили Коллинз вышла замуж. Ее избранником стал на четыре года младший режиссер Чарли Макдавелл.

Реклама

В новом сезоне Эмили не только будет погружаться в романтическую жизнь Парижа, но и путешествовать. Благодаря тизеру мы узнали, что девушка отправится в отпуск в Сен-Тропе, и наконец возьмет паузу от Сети – она будет изучать Францию не через объектив смартфона, а в действительности.

Фото: instagram/lilyjcollins

На первых официальных кадрах мы также видим очаровательную Эмили на фоне Эйфелевой башни. На одном из кадров замечен повар Габриэль, который, вероятно, готовит романтический ужин для Эмили.

Фото: скриншот YouTube

Создатель сериала Даррен Стар держит сюжет в интриге, но некоторые детали о втором сезоне известны. Так, Эмили точно остается в Париже и, наконец, осваивает город. Без сомнения, следующий сезон будет включать в себя новые задачи для агентства Savoir, где работает девушка, но фанаты действительно хотят знать, что случиться между Эмили и ее соседом Габриэлем. Едва расставшись с Камиллой, молодой шеф-повар решил остаться в Париже, проведя романтическую ночь с американкой в конце первого сезона.

Реклама
Фото: скриншот YouTube

Что касается актеров, то во втором сезоне мы увидим Лили Коллинз и Эшли Парк, дуэт лучших подруг, пытающихся освоиться во французской столице. Также Лукаса Браво, он же Габриэль и Камиллу Разат.

Новые актеры проекта

Также появятся и новые персонажи в сериале, которые бесспорно покорят сердца миллионов женщин.

В частности, одну из главных ролей сыграет актер и ЛГБТ-активист Джереми Харрис. Ему досталась роль эксцентричного дизайнера Грегори Дюпри – он станет главным конкурентом дизайнера Пьера Кадо, с которым мы встречались в первом сезоне, а также подружится с Эмили.

Реклама
Фото: instagram/jeremyoharris

Еще одно яркое имя в составе второго сезона – Арно Бинар. Он сыграет привлекательного француза Лорана Джи – владельца ночного клуба, который познакомится с Эмили, а затем окажется, что он давний друг, и не только друг, руководительницы Эмили в агентстве Savoir.

Фото: скриншот YouTube

Кроме того, к составу присоединился и 29-летний британский актер Люсьен Лависконт. Вероятно, после выхода сериала к нему будет приковано не меньшее внимание фанатов, чем к Лукасу Браво, вы только посмотрите на это фото.

Фото: скриншот instagram/its_lucien

Актер сыграет эффектного Алфи, которые приехал в Париж из Лондона и, как Эмили, поначалу не очень воспринимает город, отказывается говорить по-французски и совсем не горит желанием погрузиться в культуру страны. Алфи и Эмили знакомятся и сначала недолюбливают друг друга, но потом их отношения перерастут во что-то более чувственное.

Смотрите трейлер сериала "Эмили в Париже":

Кстати, все мы хорошо знаем, что актеры очень любят постит фото со съемок проектов. Фотографии эти завораживают своим качеством. И кажется, мы знаем в чем их секрет.

Кратко о первом сезоне

"Эмили в Париже" рассказывает об американке, маркетологе Эмили Купер, которую перевели работать из Чикаго в дочернее предприятие – рекламное агентство в Париже. Эмили не знает французского языка, что явилось поводом для множества приключений и интересных историй, которые она переживает в 10 сериях сезона.

Первый сезон о приключениях американки во Франции критиковали за гардероб главной героини и стереотипы – якобы слишком много беретов, багетов, босоножек на каблуке и круассанов.

Легендарная стилистка сериалов "Эмили в Париже" и "Секс в большом городе" Патриция Филд обещала исправиться, а вот убрали ли создатели из проекта клише – увидим уже скоро.

Читайте также:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять