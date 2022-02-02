Еще один подарок фанам "Секса в большом городе"

HBO Max выпустил трейлер документального фильма о съемках сериала "И просто так" — продолжения "Секса в большом городе"

Про продолжение "Секса в большом городе" сняли документальный фильм / Фото: Getty Images

Лента о закулисье одного из самых ожидаемых проектов этой зимы – "И просто так..." выйдет одновременно с финальной серией сезона — 4 февраля.

В фильме впечатлениями о съемках делятся главные звезды сериала: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Рамирез, другие актеры, сценаристы, продюсеры и художники по костюмам.

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Смотрите документальный фильм о продолжении сериала / Фото: Getty Images

Мы узнаем о волнении актрис перед словом "мотор", о радости встречи на съемочной площадке после долгого перерыва, о сценах, которые не вошли в сериал, а также об успехах на режиссерском поприще Синтии Никсон, которая ставила шестую серию.

Смотрите трейлер "И просто так... Документальный фильм" в Amediateka на OLL.TV и не пропустите финал этого замечательного шоу.

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Синтия Никсон поддержала "отмену" Криса Нота в финальной серии "И просто так". Напомним, из-за большого секс-скандала сцены с актером вырезали из продолжения "Секса в большом городе".