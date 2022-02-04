Это успех: сериал "Эйфория" продлили на третий сезон

Телеканал HBO анонсировал третий сезон подростковой драмы "Эйфория". Больше по теме читайте в нашем материале

Сериал получит продолжение / Фото: Инстаграм Euphoria

На этой неделе стало известно о том, что сериал "Эйфория" был продлен на третий сезон. Такую информацию сообщает Deadline.

В принципе мы совершенно не удивлены, ведь второй сезон "Эйфории" установил настоящий рекорд в онлайн-кинотеатре HBO Max. Аудитория "Эйфории" выросла почти на 100 процентов по сравнению с первым сезоном.

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Сериал "Эйфория" бьет рекорды просмотров / Фото: Инстаграм Euphoria

Пока что дата премьеры неизвестна. Не закончился даже еще и второй сезон. Последняя серия выйдет 27 февраля этого года.

Сэм, Зендея и весь актерский состав и съемочная группа "Эйфории" подняли второй сезон на невероятные высоты, бросив вызов условностям и формам повествования, сохранив при этом его сердцевину. Для нас большая честь работать с этой одаренной, невероятно талантливой командой, и мы очень рады продолжить наше путешествие с ними в 3 сезоне,

- передает Variety слова Франчески Орси, исполнительного вице-президента HBO Programming.

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Вскоре мы увидим продолжение истории / Фото: Инстаграм Euphoria

Коротко о сериале "Эйфория"

"Эйфория" — американская телевизионная драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноименном израильском мини-сериале. Главную роль играет Зендея. В актерский состав также входят Хантер Шефер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и Ангус Клауд. Сериал получил огромное количество наград и номинаций.

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