Сегодня 14:00 на
Церемония открытия
Пекин (Китай)
Парад команд и шоу
Завтра 09:45 на
Скиатлон
Женщины, 7,5 км + 7,5 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 3000 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Смешанная эстафета 4х6 км
Финал
Завтра 13:35 на
Прыжки с трамплина
Женщины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
6 февраля 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
6 февраля 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
6 февраля 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
6 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
6 февраля 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
6 февраля 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
6 февраля 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua

Тина - препод

Дети Куравлева

Вакарчук о сыне

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьер

Откровения Сумской
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Это успех: сериал "Эйфория" продлили на третий сезон

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 22:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеканал HBO анонсировал третий сезон подростковой драмы "Эйфория". Больше по теме читайте в нашем материале
Сериал получит продолжение
Сериал получит продолжение / Фото: Инстаграм Euphoria

На этой неделе стало известно о том, что сериал "Эйфория" был продлен на третий сезон. Такую информацию сообщает Deadline.

В принципе мы совершенно не удивлены, ведь второй сезон "Эйфории" установил настоящий рекорд в онлайн-кинотеатре HBO Max. Аудитория "Эйфории" выросла почти на 100 процентов по сравнению с первым сезоном.

Реклама

Сериал "Эйфория" бьет рекорды просмотров
Сериал "Эйфория" бьет рекорды просмотров / Фото: Инстаграм Euphoria

Пока что дата премьеры неизвестна. Не закончился даже еще и второй сезон. Последняя серия выйдет 27 февраля этого года.

Сэм, Зендея и весь актерский состав и съемочная группа "Эйфории" подняли второй сезон на невероятные высоты, бросив вызов условностям и формам повествования, сохранив при этом его сердцевину. Для нас большая честь работать с этой одаренной, невероятно талантливой командой, и мы очень рады продолжить наше путешествие с ними в 3 сезоне,

- передает Variety слова Франчески Орси, исполнительного вице-президента HBO Programming.

Реклама

Вскоре мы увидим продолжение истории
Вскоре мы увидим продолжение истории / Фото: Инстаграм Euphoria

Коротко о сериале "Эйфория"

"Эйфория" — американская телевизионная драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноименном израильском мини-сериале. Главную роль играет Зендея. В актерский состав также входят Хантер Шефер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и Ангус Клауд. Сериал получил огромное количество наград и номинаций.

Также читайте, почему критикуют финал "И просто так...".

Реклама

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
"Пошта" от Jerry Heil
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
История дня - за минуту
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять