"Фантастические твари 3" раскроют Тайны Дамблдора: что известно о новом фильме по Джоан Роулинг

После выхода последней части "Гарри Поттера" поклонники волшебного мира Джоан Роулинг смогли вновь вернуться в него с новой серией фильмов "Фантастические твари"

Кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" / Фото: themoviedb.org, instagram.com/fantasticbeastsmovie

Первые две части "Фантастических тварей" выходили на волне успеха культовой серии "Гарри Поттер" и получили смешанные отзывы как критиков, как и киноманов. Конечно, с оригинальной серией поттерианы этот спин-офф сравнивать не стоит. Но вот уже кинокомпания Warner Bros. объявила дату премьеру третьей части – "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" и судя по заявленному сюжету и актерскому составу, фильм выглядит куда более обещающим, чем предполагалось.

Согласно видео-анонсу, опубликованному в официальном Instagram-аккаунте фильма, премьера "Фантастических тварей 3" состоится 15 июля 2022 года. Дэвид Йейтс, который снимал четыре последних части о Гарри Поттере, вернется в качестве режиссера. Что еще известно о предстоящем фильме – рассказываем.

Что покажут в "Тайнах Дамблдора"?

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Джуд Лоу в роли молодого профессора Дамблдора / Фото: themoviedb.org

Действие сюжета будет разворачиваться в период Второй мировой войны, спустя какое-то время после событий предыдущей части – "Преступления Грин-де-Вальда". В центре истории окажется противостояние Альбуса Дамблдора и могущественного темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

Профессор школы чародейства и волшебства Хогвартс, Дамблдор, знает, что Грин-де-Вальд жаждет захватить власть над волшебным миром, но не в состоянии остановить его в одиночку. Поэтому он обращается за помощью к магозоологу Ньюту Скамандеру, который возглавляет бесстрашную команду волшебников, ведьм и одного храброго пекаря-магла. Все вместе они отправляются на опасное задание, где им предстоит столкнуться с растущим могуществом Грин-де-Вальда в виде его легиона последователей. Герои также встретят старых и новых тварей.

Кто сыграет главные роли?

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В главной роли Ньюта Скамандера вернется Эдди Редмэйн, который уже полюбился многим зрителям в этом амплуа.

"Фантастические твари" / Фото: YouTube

Джуд Лоу снова сыграет Альбуса Дамблдора, а его братьев - Аурелиуса и Аберфорта – Эзра Миллер и Ричард Койл соответственно.

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Не обошлось и без скандала, который коснулся фильма. Актер Джонни Депп, игравший Грин-де-Вальда в предыдущих двух частях, был заменен на другого актера – звезду фильма "Еще по одной" Мадса Миккельсена. Из-за неудачных судебных разбирательств с бывшей супругой, Эмбер Херд, Джонни Деппа фактически убрали из проекта. Из-за этого и откладывались съемки фильма и менялась дата премьеры.

Мадс Миккельсен / Фото: Getty Images

В роли Тины Голдштейн снова появится Кэтрин Уотерстон.

Кэтрин Уотерстон в "Фантастических тварях" / Фото: Twitter

Отметим, что первые две части серии "Фантастические твари" собрали в мировом прокате 1,46 миллиарда долларов. В то время как франшиза о "Гарри Поттере", состоящая из восьми фильмов, собрала 7,7 миллиарда долларов.

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